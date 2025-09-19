Vijolični bodo za štajerski derbi v Kidričevem trenirali značaj

Danes prva tekma 9. kola 1. SNL Aluminij – Maribor. Vijolični v derbijih s tekmeci za naslov prvaka osvojili le točko. Naslednjo soboto v Celju.

Zmaga in pet točk zaostanka za vodilnimi Celjani – to je delovno geslo nogometašev Maribora pred današnjo uvodno tekmo 9. kola 1. SNL v Kidričevem (17.30). Dvoboj z Aluminijem, ki zaostaja le za točko za Mariborčani, sodi v kategorijo šampionskih izzivov, saj vijolične bitka sezone čaka prihodnjo soboto v Celju. V Ljudskem vrtu so še najbolj odmevale zadnje pomirljive in ambiciozne napovedi prvega plačnika Adžuna Ilidžalija, ki je zagotovil, da niti malo ne pomišlja o tem, da bi vrgel puško v koruzo in odšel. Nasprotno, želi ustvariti moštvo, ki bo osvajalo lovorike kot po tekočem ...