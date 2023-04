Prosti vijolični legendi sta že v štartnem položaju

V nadaljevanju preberite:

Vijolični trener Damir Krznar ima navkljub nekaj res hudim spodrsljajem v tekmah, ko se je še dalo ogroziti Olimpijin šampionski pohod (z Muro v Fazaneriji in prav zadnjim v Stožicah sta bila tudi zelo boleča in pomenljiva), in tudi ob morebitnem porazu čez teden dni v finalu pokala Pivovarne Union proti Olimpiji, razmeroma varen položaj. Trenerski stolček celjskega strokovnjaka Romana Pilipčuka je bolj majav. »Stric iz ozadja«, ki čaka na razplet sezone pri Celju, je tudi Darko Milanič.