Vijolični o Olimpiji, ko bodo opravili s črno-belimi

Slovensko nogometno prvenstvo gre v pospešenem ritmu v zaključni finiš. S prvim od dveh evropskih derbijev bodo 34. kolo drevi ob 20.15 odprli – v zadnjih dveh sezonah veliki tekmeci za naslov prvaka – Mariborčani in Sobočani. Oboji so bili veliki poraženci prazničnega 33. kola.

»Ne moremo naprej s figo v žepu. Mura je pred vrati, a ne bomo dovolili, da gre celjska zgodba kar tako mimo,« je še pod vtisom neuspeha v Celju derbi napovedal trener Maribora Damir Krznar. Vijolični so v peklenskem ritmu v zadnjih dveh tednih izgubili formo, a Krznar upa, da se bo že nocoj vzdušje obrnilo. »Ne moremo zaradi pokala zanemariti prvenstva. Proti Muri bom izbral 11 najprimernejših in me sploh ne zanima sobota. Poraze zdraviš samo z zmagami. Zato zdaj velja ukaz, da zmagujemo na vseh preostalih tekmah,« je razkril stanje iz vijoličnega tabora 50-letni Hrvat.

Mariborski trener Damir Krznar je napovedal zmagovalni konec sezone. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Z vodilom, za vse ali nič, v Ljudski vrt prihajajo Sobočani. Vložek je velik, bitko za 4. mesto in uvrstitev v Evropo trener Dejan Grabić in črno-beli izgubljajo, toda izgubili je še niso. Veliko bo odvisno tudi od razpleta drugega derbija kola, četrtkovega na Bonifiki, kjer bodo Koprčani gostili Domžalčane. Gostitelji imajo tako rekoč v vse v svojih nogah, saj z zmago lahko iz evropske bitke že izločijo Domžalčane, v zadnjem kolu pa se bodo doma pomerili še s Sobočani. Jutri bodo generalko za sobotni pokalni finale v Domžalah imeli zeleno-beli. Radomlje so edino tekmo spomladi izgubili le od Olimpije.

Mura v Ljudskem vrtu lahko še podaljša upanje o Evropi. FOTO: Črt Piksi/Delo