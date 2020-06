FOTO:Olimpija, Celje in Maribor s polno malho

Ljubljana

Navijači Olimpije so kljub prepovedi ogleda tekme s tribune odpotovali v Sežano in bodrili ekipo zunaj objekta.

Dva padca, ena enajstmetrovka

1000.

tekmo v 1. SNL sta igrala tako Celje kot Maribor, edina kluba z vsemi prvoligaškimi sezonami.

Milan Mandarića ne uživa v igri



Tudi Kosić vesel za Lotriča

13

golov je zabil Mitja Lotrič, ki je z 10. podajo utrdil prvo mesto na lestvici asistentov.

Celjski trener Dušan Kosić je vesel, da je Mitja Lotrič (v ospredju) ujel formo pred derbijem z Olimpijo.

Strelci: 0:1 – Menalo (29, 11-m), 0:2 – Ostrc (Menalo, 64), 0:3 – Menalo (86); streli: 8:4; na vrata: 3:3; posest žoge v %: 40:60; koti: 2:2; prekrški: 13:15; menjave: Salkič-Laukzemis (71, 6), Babić-Sever (75, –), Krivičić-Mihaljević (79, –), Bongongui-Stančič (79, –); Bezjak-Kapun (59, 6,5), Jurčević-Andrejašič (89, –); rumeni kartoni: Kouao (21), Ristić (28), Salkić (33), Bongongui (71); Jurčević (11).



Domžale : Maribor 1:2 (0:0)



Šp. park, sodnik Matej Jug (Tolmin). Strelci: 1:0 – Šoštarič Karić (Ibričić, 62), 1:1 – Dervišević (79, 11-m), 1:2 – Požeg Vancaš (81); Domžale: Mulalić, Ilić, Vujadinović, Šoštarič Karić, Fink, Husmani, Pišek (od 86. Vuk), Sikimić, Jakupović (od 86. Lazarević), Podlogar, Ibričić; Maribor: Pirić, Klinar (od 65. Milec), Rajčević, Mitrović, Klinar, Kronaveter (od 74. Tavares), Vrhovec (od 74. Dervišević), Pihler (od 57. Cretu), Požeg Vancaš, Mešanović (od 65. Santos), Zahović; rdeči karton: Vujadinović (79/2RK); streli: 4:12; na vrata: 1:7; posest žoge v %: 43:57; koti: 2:4; prekrški: 15:17.



Celje : Rudar 2:0 (0:0)



Arena Z'dežele, sodnik Asmir Sagrković (Vrhnika). Strelca: 1:0 – Kerin (Lotrič, 47), 2:0 – Lotrič (83); Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić (od 76. Brecl), Zaletel, Novak (od 75. Plantak), Lotrič, Kerin (od 90. Kljun), Božić (od 90. Koritnik), Vizinger (od 81. Pungaršek); Rudar: Radan, Pušaver, Džinić, Kašnik, Krefl, Črnčič (od 54. Filipović), Ćosić, Trifković (od 70. Koprivnik), Jovanović (od 51. Lelić), Radić, Kuzmanović; Kontek (73); streli: 6:13; na vrata: 4:6; posest žoge v %: 56:44; koti: 8:5; prekrški: 13:18.



Bravo : Triglav Kranj 1:0 (0:0)



Štadion Žak, sodniki Roman Glažar (Hajdina). Strelec: 1:0 – A. Matko (Trontelj, 85); Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko (od 57. A. Matko), Ogrinec, Agboyi, Kramarič, Nukić, Baturina (od 79. Abdurahimi); Triglav: Čadež, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Mertelj, R. Wilmots, Ćerimagić (od 87. Mlakar), M. Wilmots (od 46. Udović), Petric (od 75. Beciri), Majcen; streli: 3:9; na vrata: 2:3; posest žoge v %: 50:50; koti: 8:4; prekrški: 17:15.



Aluminij : Mura 1:3 (0:1)



Športni park v Kidričevem, sodnik Damir Skomina (Kp). Strelci: 0:1 – Maroša (Šušnjara, 19), 1:1 – Pečnik (Vrbanec, 55), 1:2 – Cipot (Maruško, 75), 1:3 – Maruško (83); Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Ploj, Pečnik (od 69. Horvat), Jakšić, Šaka (od 77. Petek), Čermak (od 86. Flakus-Bosilj), Matjašič, Vrbanec (od 78. Muminović), Živković; Mura: Obradović, Šturm, Maruško, Gorenc, Kous, Horvat (od 90. Brkić), Kouter, Cipot (od 86. Mandić), Bobičanec (od 87. Žižek), Šušnjara (od 82. Karničnik), Maroša; rdeči karton: Kontek (73); streli: 6:14; na vrata: 1:8; posest žoge v %: 49:51; koti: 7:4; prekrški: 16:12.



Vrstni red strelcev: 18 – Vukušić, Vizinger, 13 – Lotrič, 12 – Sikimić, Kronaveter, 11 – Maroša; podajalci: 10 – Lotrič, 8 – Vrbanec, Požeg Vancaš in Vizinger, 7 – Hotić, 6 – Kerin, Kronaveter, Menalo.



Pari 27. kola: Triglav – Domžale, Rudar Bravo (oba 12. t. m.), Olimpija – Celje, Mura – CB24 Tabor (oba 13. t. m.), Maribor – Aluminij (14. t. m.).

- Olimpija se ni ujela v zankoin je na gostovanju v prvem dejanju nadaljevanja sezone v 1. SNL premagala CB24 Tabor s 3:0. V sobotni derbi v Stožicah proti Celju, ki je šele v drugem polčasu strlo (2:0) zadnjega Rudarja, bo šla s prednostjo petih točk. Aluminij je doma izgubil (1:3) prvo od dveh bitk proti Muri. Jutri se bosta na Brdu pomerila še v prvem pokalnem polfinalu. Pomembno zmago Brava proti Triglavu je v 85. minuti prinesel rezervistLjubljanski navijači so zasedli bife pod tribuno štadiona, najbolj neučakani po dolgem trimesečnem odmoru pa so na vrnitev v nogometno življenje opozorili z zeleno dimno zaveso in glasnimi vzkliki ob ograji štadiona. Spodbuda je bila več kot dobrodošla za oslabljene Ljubljančane, pri katerih se je med prvih enajst zavihtel novinec, 17-letni. Kdo bi si mislil, da bo adut iz rokava trenerjatakoj igral v eni najvidnejših vlog, kaj šele, da bo v svoji prvi tekmi v 1. SNL zabil gol. V 64. minuti je projektil zveznega igralca iz sosednje Kozine dokončno nagnil jeziček na tehtnici na zeleno-belo stran.Olimpijin ples z žogo v nogah je bil jalov, sežanska igra po italijanski formuli, trda in moška na robu grobosti, ki je klubi v SNL niso vajeni, pa je nenehoma izzivala pripravljenost Ljubljančanov. Ti so prve pol ure hodili po robu, a si priigrali vodstvo. Glavni sodnikje bil v središču pozornosti: po padcu domačega napadalcapo dvoboju z gostujočim branilcemni pokazal na belo točko, po padcupo naletupač.je bil zanesljiv z enajstih metrov.»Po mojem prepričanju je bila enajstmetrovka,« je po tekmi trener Sežancev Camoranesi dal vedeti, da je bil to morda prelomen trenutek dvoboja, ki ga je Olimpija na koncu zapeljala v rutiniran zaključek – po šampionsko. Tudi ko ni šlo vse tako, kot je želela, se je izvlekla. Sežanci so si zaslužili vsaj častni gol, enkrat se je izkazal tudi bivši Olimpijin kapetan, ki je po sijajnem refleksnem posredovanju z roko preprečil izenačenje. Oddolžil se je za veliko napako v prvem polčasu, ko bi eden od domačih osmoljencevmoral iztržiti več, kot je, po Nejčevem darilu: podaji v noge.Sežancem so po uri igre opazno pošle moči, toda v zaključku tekme, ko je bilo vse določeno, so dvakrat zatresli okvir vrat.»Pričakovano, računam, da bomo šele po dveh, treh tekmah ujeli sapo,« je priznal Argentinec, ki je spomnil na Olimpijino učinkovitost. »Trikrat je streljala, enkrat z bele točke in dosegla tri gole.«Hadžić ob stranski črti ni skrival živčnosti. Brez pomembnih členov, kaznovanihinter poškodovanihin, je imel na voljo manj »orožij« in tudi pritisk s tribune.je bil na preži, česar ni skrival. »Rezultat odličen, igra pa slaba,« je ob hitrem »pobegu« s prizorišča dvoboja povedal predsednik, ki je v nekaj mesecih Hadžića od nedotakljivega moža spremenil v svojo prvo naslednjo tarčo.»Zmaga je bila zaslužena in tudi srečna. Igra ni bila gledljiva, a bistvena je zmaga,« je priznal Hadžić, ki je bil prepričan, da se bodo na Krasu zatresle noge tudi drugim tekmecem. Poudaril je, da ga predsednikov pritisk ne moti več, ker je »trener pri Olimpiji vselej pod pritiskom«.Olimpija je pokazala šampionski obraz, saj je z malo iztržila veliko. Proti Celju bo močnejša za Čekičija in Bagnacka. A tudi Celje je proti Rudarju utrdilo samozavest, čeprav so bili gostje vse prej kot nebogljeni.»Pričakoval sem takšno tekmo, kot je bila. Rudar ima nekaj kakovosti, mi pa nismo vedeli, pri čem smo. Preživeli smo trenutke, v katerih nismo bili najboljši,« je menil celjski trener. Veseli ga, da ježe ujel formo.Olimpija 26 16 5 5 55 : 29 53 +26Celje 26 13 9 4 55 : 25 48 +30Maribor 26 13 7 6 43 : 27 46 +16Aluminij 26 13 6 7 45 : 27 45 +18Mura 26 10 11 5 40 : 31 41 +11Bravo 26 8 7 11 32 : 43 31 -11Tabor 26 8 5 13 29 : 40 29 -11Triglav 26 8 3 15 32 : 60 27 -28Domžale 26 7 5 13 34 : 47 26 -13Rudar 26 0 10 16 23 : 58 10 -35