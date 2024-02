Vijolični v Slonokoščeni obali ujeli napadalca, vizuma pa še ne

Triindvajsetletni napadalec Slonokoščene obale Etienne Beugre je peta okrepitev slovenskega nogometnega prvoligaša Maribora v zimskem prestopnem roku. Beugre je podpisal pogodbo do poletja 2025, na prihod v Maribor pa bo še treba počakati do ureditve vizuma, so zapisali Mariborčani.

S prikazanim na treningih in tekmah v Beleku, kjer so Štajerci na pripravah, je Beugre pridobil zaupnico strokovnega vodstva ter podpisal pogodbo.

»Potrdil je vse, kar je bilo videno pred prihodom in informacije, ki smo jih imeli na voljo. Gre za nadarjenega fanta, ki ima nekaj več. Značajsko je zelo skromen, lačen dokazovanja in nogometne uveljavitve. Ob izjemni fizični moči pa se odlikuje s tehničnimi sposobnostmi, z razumevanjem igre in hitro sprejema zahteve,« je novinca med drugim predstavil športni direktor Marko Šuler.

Beugre, ki bo prvič igral v Evropi, si je izbral dres s številko 13.