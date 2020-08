FOTO:Vikingi izmaknili mikaven plen celjskim grofom

Celje - Sanje slovenskih nogometnih prvakov so (delno) končane. Po sinočnjem porazu z Moldejem (1:2), izkušenim in realno kakovostnejšim tekmecem iz Norveške, je za Celjane padel zastor v njihovih prvih kvalifikacijah za ligo prvakov doslej, a mednarodne scene še ne bodo zapustili. Sezono bodo nadaljevali v družbi tistih, ki se bodo borili za vstop v evropsko ligo, kdo bo njihov tekmec v drugi polovici septembra, bo znano v začetku naslednjega tedna.Prihod na parkirišče blizu štadiona in velikega trgovskega središča v zadnjem počitniškem tednu ni prinesel spoznanja o kakšni gneči, kakršna bi zagotovo pospremila prvo tekmo v ...