  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Vikingi nad frankofonski talent in moč

Drevi v Dallasu favoriti Norvežani, v New Jerseyju Francozi. V ospredju bitke najdražjih in najučinkovitejših napadalcev.
Fancoski sanjski napadalni dvojec Ousmane Dembele, Kylian Mbappe je že zabil osem golov na mudnialu. FOTO: Winslow Townson/Imagn Images Via Reuters
Galerija
Fancoski sanjski napadalni dvojec Ousmane Dembele, Kylian Mbappe je že zabil osem golov na mudnialu. FOTO: Winslow Townson/Imagn Images Via Reuters
Gorazd Nejedly
30. 6. 2026 | 05:00
4:25
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Frankofonsko-skandinavski večer na svetovnem prvenstvu v nogometu ne bi mogel biti bolj vznemirljiv: v prvi tekmi v Dallasu se bosta pomerila Slonokoščena obala in Norveška, v drugi v New Jerseyju pa bodo največji srečneži kvalifikacij za uvrstitev na mundial Švedi poskusili pripraviti senzacijo in izločiti v skupinskem delu tekmovanja najučinkovitejše Francoze. Vplivu Francije na nogometni razvoj se ni mogoče izogniti in tudi v ZDA, Kanadi in Mehiki je blagovna znamka "narejeno v Franciji" hiper produktivna in najbolj izstopajoča. Ne le Slonokoščena obala ali Francija, v šestnajstino finala so se z na desetine v Franciji vzgojenimi igralci uvrstili tudi Maroko, Alžirija, Senegal, Gana in Kongo.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Osupljive številke

S pivom in hrenovko v roki so mundialske tekme bolj zanimive

Svetovno prvenstvo v nogometu za zgodovino: 4.644.549 gledalcev, 2,8 milijona prodanih enot piva, milijon plastenk vode in 300.000 hrenovk.
29. 6. 2026 | 09:42
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Infantino, 600.000 km in 500 ton izpustov

Prevozi med mundialom: Tudi predsednik Fife Gianni Infantino ima na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu natrpan urnik tekem.
28. 6. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Kek: Prvotni cilj Hrvaške je bil priti iz skupine, sedaj bi vsi radi bili prvaki

Nekdanji slovenski selektor in prvi trener, ki je hrvaški Rijeki prinesel ligaški naslov, je prepričan, da najboljši nastop hrvaške reprezentance šele sledi.
27. 6. 2026 | 11:16
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Zdrava prehrana

Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Bruselj ostro proti selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem

Evropska komisija se je odzvala na napoved, da bi Slovenija lahko preselila veleposlaništvo v Jeruzalem.
Peter Žerjavič 29. 6. 2026 | 13:00
Preberite več
Mnenja  |  Kolumne
Satira o drugem polčasu

(SATIRA) Kje je bil Ivan, ko so v nebesa poslali 20.000 otrok?

Tudi Leon XIV. je komunajzar, ker ni na isti valovni dolžini temeljnih vrednot in nazorov.
Boris Šuligoj 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Rusija

Vojna je dosegla ruske bencinske črpalke

Putin zatrjuje, da je bencina v državi dovolj, hkrati pa priznava, da je do njega težko priti.
Boris Čibej 29. 6. 2026 | 16:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe
Vredno branja

DIGITALNA SUVERENOST

Promo Delo 9. 6. 2025 | 00:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
26. 6. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Energetika
Opozorila Elesa

Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Matjaž Osvald in Romana Ocvirk

Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

Hitro bo treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita predstavnika združenja GIZ distribucije.
Borut Tavčar 29. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Azijsko povpraševanje in nizke zaloge plina vzbujajo skrbi

Energetska varnost se zagotavlja poleti, a zaloge plina v skladiščih so nizke.
Nejc Gole 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Financiranje

Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
Nejc Gole 27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Kylian MbappeDidier DeschampsŠvedskaNorveškaErling HaalandSlonokoščena obalaSP 2026svetovno prvenstvo v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Slovenski jezik

35 let slovenščine, 40 stopinj vročine

Izkušnje držav, kjer so popustili pri skrbi za jezik, nam kažejo, da jezik ne more iti na dopust. Tudi v poletni vročini se ustvarja njegova zgodovina.
Kozma Ahačič 30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Kitajski trgovci

Od jutri dražji spletni nakupi pri tujih trgovcih

EU uvaja pavšalne carine za paketne pošiljke manjših vrednosti, izjema so le še pošiljke fizičnih oseb
Karel Lipnik 30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Recenzija Roberta Kureta

(OCENA) Nika Nikolič: Zataknjeni v vezju

Med bolj zanimivimi deli romana so tisti, ki kažejo, kako sta že človeška družbena organizacija in komunikacija »androidski«.
Robert Kuret 30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Ali je bilo v socializmu kaj avantgardnega?

Jurij Meden je posnel dokumentarni film o filmih, ki so v času socializma nastajali zunaj državne, uradne filmske produkcije.
30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Vojna v Ukrajini

Kulturna diplomacija ali orodje političnega vpliva?

Vprašanje je, ali se zavedamo, kako se kultura lahko uporablja za doseganje političnih ciljev.
30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Recenzija Roberta Kureta

(OCENA) Nika Nikolič: Zataknjeni v vezju

Med bolj zanimivimi deli romana so tisti, ki kažejo, kako sta že človeška družbena organizacija in komunikacija »androidski«.
Robert Kuret 30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Ali je bilo v socializmu kaj avantgardnega?

Jurij Meden je posnel dokumentarni film o filmih, ki so v času socializma nastajali zunaj državne, uradne filmske produkcije.
30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Vojna v Ukrajini

Kulturna diplomacija ali orodje političnega vpliva?

Vprašanje je, ali se zavedamo, kako se kultura lahko uporablja za doseganje političnih ciljev.
30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
29. 6. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
29. 6. 2026 | 07:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo