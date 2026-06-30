Vikingi nad frankofonski talent in moč

Frankofonsko-skandinavski večer na svetovnem prvenstvu v nogometu ne bi mogel biti bolj vznemirljiv: v prvi tekmi v Dallasu se bosta pomerila Slonokoščena obala in Norveška, v drugi v New Jerseyju pa bodo največji srečneži kvalifikacij za uvrstitev na mundial Švedi poskusili pripraviti senzacijo in izločiti v skupinskem delu tekmovanja najučinkovitejše Francoze. Vplivu Francije na nogometni razvoj se ni mogoče izogniti in tudi v ZDA, Kanadi in Mehiki je blagovna znamka "narejeno v Franciji" hiper produktivna in najbolj izstopajoča. Ne le Slonokoščena obala ali Francija, v šestnajstino finala so se z na desetine v Franciji vzgojenimi igralci uvrstili tudi Maroko, Alžirija, Senegal, Gana in Kongo.