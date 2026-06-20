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Nogomet

Vikingi so zavzeli še Times Square (VIDEO)

Norveški navijači v Združenih državah Amerike so postali viralna uspešnica.
V zadnjih dneh je New York v znamenju navijačev: najprej New York Knicks, zdaj se jim pridružujejo še nogometni privrženci iz številnih držav. FOTO: Adam Gray/AFP
Galerija
V zadnjih dneh je New York v znamenju navijačev: najprej New York Knicks, zdaj se jim pridružujejo še nogometni privrženci iz številnih držav. FOTO: Adam Gray/AFP
N. Gr.
20. 6. 2026 | 12:20
20. 6. 2026 | 12:23
2:02
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Norveška se je na svetovno prvenstvo vrnila po 28 letih, njeni navijači pa so v ZDA hitro postali ena najbolj opaznih zgodb začetka turnirja. Po zmagi nad Irakom s 4:1 so družbena omrežja preplavili posnetki rdeče obarvanih navijačev z vikinškimi čeladami, ki v lokalih, na javnem prevozu, tekočih stopnicah in tudi na Times Squareu sinhrono »veslajo« v slogu vikinške ladje. Reuters piše, da so Norvežani svoj navijaški ritual izvajali pred tekmo, med njo in po njej. 

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»Viking row« je postal tako odmeven, da se mu niso pridružili le navijači v ZDA. V četrtek so gesto ponovili tudi poslanci v norveškem parlamentu. Sejo je za kratek čas prekinil predsedujoči, poslanci pa so v dvorani v Oslu skupaj posnemali navijaško veslanje kot podporo reprezentanci. 

Norveški navijaški val ima močno ozadje. Reprezentanca prvič po letu 1998 nastopa na svetovnem prvenstvu, začela pa je z zmago nad Irakom. Erling Haaland je na svojem mundialskem debiju dosegel dva gola, Norveška pa je v skupini I slavila s 4:1. »Ni lahko biti debitant, živčen si, zmagati ob ne najboljšem dnevu pa je sijajno,« je po tekmi povedal Haaland. Dodal je, da bodo naslednje tekme precej težje.  

Zanimivo je tudi, da je Norveška pred tem nastopom na mundial čakala skoraj tri desetletja, Irak pa kar 40 let. Norvežani bodo naslednjo tekmo igrali 22. junija proti Senegalu, zmaga pa bi jim že močno odprla vrata izločilnih bojev. 

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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