FOTO:Vikingur je slab, a nič nas ne sme presenetiti

Ljubljana



Trenčin, Vaasa, Qarabag

Olimpija je bila lani blizu 2. kola evropske lige, a je proti Malatyasporu nesrečno izgubila v Stožicah. FOTO: Leon Vidic/Delo



Lani prvič čez prvo oviro

En sam strel na Olimpijina vrata je bil leta 2017 dovolj še za drugo minimalno zmago finskega moštva Vaasa. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Pogovor nadomestil primanjkljaj treningov

Qarabag iz Azejbardžana je bil v Stožicah boljši leta 2018. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Mariborčani brez Bajdeta



Zadnje ure pred nogometnima tekmama v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko ligo odštevajo tudi v Mariboru in Murski Soboti. Kadrovske vesti iz Maribora razkrivajo, da v moštvu za četrtkov dvoboj s severnoirskim tekmecem Coleraine (20.45) ne bo poškodovanega Gregorja Bajdeta. Med kandidati za nastop je Luka Zahović, ki se pripravlja za odhod v tujino. Pri Muri so pred odhodom v Estonijo obrambno vrzel zaradi poškodb zapolnili z angažiranjem 34-letnega veterana Jureta Travnerja, ki je bil v prejšnji sezoni član Celja, dve sezoni (2011/13) pa je bil že tudi pri črno-belih. Mura se bo za napredovanje v 2. krog potegovala v Talinu (16.30), kjer bo gostitelj moštvo Kalju. Maribor in Mura sta v vlogi favoritov.

- Ko gre za Olimpijo v evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu, ne gre ničesar izključiti. Staviti velja na nekoč priljubljeno krilatico »nič nas ne sme presenetiti«. Niti poraz v prvi kvalifikacijski tekmi za evropsko ligo proti skromnemu islandskemu klubu Vikingur, ki bo jutri v Stožicah uvodni izzivalec zeleno-belih v novi sezoni.Olimpijine evropske izkušnje v zadnjih štirih sezonah so bile zelo slabe. Statistično je bila uspešna le 25-odstotno, v štirih poskusih je napredovala le enkrat. V osmih tekmah je zmagala le na dveh, petkrat je izgubila, enkrat je iztržila neodločen izid. Najbolj boleči so bili uvodni porazi v kvalifikacijah za ligo prvakov leta 2016 in 2018 ter za evropsko ligo leta 2017.V prvem poskusu v predsedniški erije Olimpija v najmočnejšem klubskem tekmovanju pod taktirko trenerjaizpadla proti slovaškemu Trenčinu zaradi gola manj v gosteh – 3:4, 3:2. Za nameček ni imela popravnega izpita v nadaljevanju kvalifikacij za evropsko ligo. Dve leti pozneje je bila zna trenerskem stolčku neuspešna proti azerbajdžanskemu Qarabagu. Znova je bila usodna domača, prva tekma. V Stožicah je bilo moštvo iz Bakuja boljše z 2:0, v gosteh se je tekma razpletla brez golov. Vmes se je na prvi oviri spotaknil tudi poznejši slovenski šampion, ne prav s presežkom kakovosti finski tekmec iz Vaase je dosegel dve minimalni zmagi. Skupna razlika v golih v prvih kolih kvalifikacij je 10:13 (3:4, 3:2, 0:1, 0:1, 0:2, 0:0, 2:3, 2:0).Lani je Olimpija po vodstvomprvič preskočila prvo evropsko oviro (Rigas). Za las se ji je posrečil preboj v 2. krog kvalifikacij za evropsko ligo, potem ko je v povratni tekmi v sodnikovem dodatkuv Rigi zabil gol za 2:0 in za napredovanje. Latvijci so bili namreč v Stožicah srečnejši zmagovalci s 3:2. V drugem krogu je bil turški Malatyspor za las premočan, po obetavnem izidu 2:2 in eni od najboljših predstav v Evropi so zeleno-beli doma ostali praznih rok z 0:1.Najdlje je Olimpija prišla v sezoni 2018/19 – do zadnjega dvoboja pred skupinskim delom tekmovanja., ki je začasno nasledil odstavljenega Stolico, je Olimpijo popeljal mimo severnoirskega moštva Crusaders (5:1, 1:1) in finskega HJK (3:0, 4:1), po porazu s slovaškim Spartakom iz Trnave v prvi tekmi z 0:2 pa je moštvo v gosteh že vodil Hadžić in iztržil izid 1:1.Olimpijina evropska rdeča nit je, da pred prvo tekmo nikoli ni imela oblikovane ekipe, potem ko jo je tretjina ali pa še več igralcev prvega moštva praviloma zapustila po koncu prejšnje sezone. Letos ni nič drugače, športni direktorin trenerv pospešenem ritmu gasita požar, ki sta ga z blagoslovom glavnega botra sprememb »na boljše« Mandarića tudi podtaknila. Zdaj iz dneva v dan krpata luknje v moštvu.Rudonja je sicer tisti, ki je odgovoren za novince (okrepitve ?!), Skender za pripravljenost in podobo na igrišču. A glavna Olimpijina skrb je uigranost. Ljubljančani so šele v nedeljo prvič skupinsko trenirali po koncu osamitve, v katero so morali zaradi okužbe enega od novincev.»Pomanjkanja treningov ne bomo mogli nadomestiti do tekme, zato bo glavni povezovalec med igralci pogovor,« je mladi Osiječan na zeleno-belem trenerskem stolčku priznal, da nima čarobne paličice. Proti osmouvrščeni zasedbi islandskega prvenstva in pokalnemu prvaku iz leta 2019 (14. septembra je drugič osvojil pokalno lovoriko) Vikingurju je sicer ne bi smel potrebovati. Olimpija si s treningi ali brez njih in z obstoječim igralskim kadrom ne sme privoščiti spodrsljaja.Od novincev z nazivom okrepitve,in, le slednji ne bo nared za tekmo, vredno pol milijona evrov.je kaznovan zaradi izključitve proti Malataysporu.