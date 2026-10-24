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Znano, kaj se bo zgodilo s trenerjem Bayerna, ki se je zgrudil na treningu

Trener bavarskega velikana se je že nekaj dni počutil slabo, a ker ni pravočasno ukrepal, je virusna okužba terjala svoj davek.
Nekdanji izjemni nogometaš je v dobri kondiciji, a virusna okužba je terjala svoj davek. FOTO: Uwe Kraft/AFP
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Nekdanji izjemni nogometaš je v dobri kondiciji, a virusna okužba je terjala svoj davek. FOTO: Uwe Kraft/AFP
M. Ru.
24. 10. 2026 | 14:53
2:51
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Trener münchenskega Bayerna Vincent Kompany po petkovem kolapsu ostaja v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, vendar Bavarci na vrnitev 40-letnega Belgijca še nekaj časa ne bodo mogli računati. Moštvo bo začasno prevzel njegov pomočnik Aaron Danks.

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Drama v Münchnu: trener Kompany se je na treningu zgrudil

Pri Bayernu so po petkovem zdravstvenem zapletu Vincenta Kompanyja nekoliko lažje zadihali. Belgijski strateg, ki se je nenadoma zgrudil v klubskem vadbenem centru, je v stabilnem stanju, a ga čaka daljše okrevanje. Športni direktor nemškega prvaka Max Eberl je na novinarski konferenci potrdil, da bo Kompany še nekaj dni ostal pod zdravniškim nadzorom.

»Dobra novica je, da je njegovo stanje stabilno. Toda ne govorimo o nekaj dneh odsotnosti, temveč o tednih. Tega se moramo vsi zavedati,« je pojasnil Eberl. Kompanyju je postalo slabo v petek, ko je po končanem treningu prve ekipe spremljal še vadbo Bayernovih rezervistov. Štiridesetletnik se je zgrudil, na pomoč pa so mu morali priskočiti reševalci in urgentni zdravnik.

Vzrok zdravstvenih težav za zdaj ostaja nepojasnjen. Belgijec je že po torkovem remiju z Arsenalom (2:2) v ligi prvakov razkril, da se spopada z močnejšo okužbo, vendar v klubu ne želijo ugibati, ali sta dogodka povezana. »Nisem zdravnik, zato ne bom postavljal diagnoz. Počakati moramo na rezultate dodatnih preiskav,« je poudaril Eberl, ki je ob tem opozoril na obremenitve, s katerimi se srečujejo trenerji na najvišji ravni.

Novica o Kompanyjevih zdravstvenih težavah je odmevala tudi zunaj Nemčije. Hitro okrevanje so mu zaželeli pri Manchester Cityju, kjer je Belgijec kot dolgoletni kapetan pustil globok pečat. »Vsi pri Manchester Cityju želimo našemu nekdanjemu kapetanu in klubski legendi Vincentu Kompanyju čim hitrejše okrevanje,« so sporočili iz angleškega kluba.

Oglasil se je tudi belgijski reprezentančni vratar in član madridskega Reala Thibaut Courtois, ki je rojaku namenil kratko sporočilo: »Kmalu ozdravi, prijatelj.«

Pri Bayernu medtem poudarjajo, da ima prednost Kompanyjevo zdravje. Kdaj se bo vrnil na trenersko klop, bo odvisno od izsledkov zdravniških preiskav in poteka okrevanja.

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