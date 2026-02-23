  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenec bo po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni, pred zahtevno nalogo.
Igralci belega baleta so se s slovenskim sodnikom v ligi prvakov srečali že lani. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
Igralci belega baleta so se s slovenskim sodnikom v ligi prvakov srečali že lani. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
L. Š., STA
23. 2. 2026 | 12:37
23. 2. 2026 | 12:40
2:39
Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delil pravico na povratni nogometni tekmi med Realom iz Madrida in Benfico v šestnajstini finala lige prvakov. Šestinštiridesetletnik bo pred zahtevno nalogo, kako krotiti igralce obeh klubov v napetem obračunu po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni.

Preobrat v primeru Vinicius: grešnik je homofob, ne rasist

Zvezdnik Reala Vinicius je bil pretekli teden na prvi tekmi po Brazilčevih besedah tarča Prestiannijevih rasističnih opazk, zaradi česar je sodnik srečanja Francois Letexier začasno prekinil obračun.

Vinicius je svoj zadetek ob zmagi Reala (1:0) v Lizboni proslavil z neprimernim plesom ob kotni zastavici, za kar je prejel rumeni karton. Po tem pa je do njega pristopil Argentinec in ga, kot pravi Vinicius, s prekritimi usti z dresom ozmerjal z opico.

Napadalca Reala so podprli v klubu, na brazilski nogometni zvezi ter njegovi soigralci, medtem ko je Prestianniju, ki obtožbe zanika, v bran stopil portugalski klub in njegov trener Jose Mourinho. Zvezdnik Reala Kylian Mbappe je med drugim zahteval, da mora Evropska nogometna zveza Prestianniju prepovedati igranje v ligi prvakov.

Uefa preiskuje incident, kot je pred dnevi zapisala francoska tiskovna agencija AFP, kazni za dogajanje v Lizboni pa še ni sporočila. Tako ima tudi Argentinec Prestianni pravico nastopa na tekmi proti Realu, obeta pa se napeto ozračje tako na igrišču kot na tribunah.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi zapletla v incident, ki ga UEFA že preiskuje. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp
Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi zapletla v incident, ki ga UEFA že preiskuje. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

Pred pomembno nalogo bo tudi glavni sodnik Vinčić, ki je bil delegiran za sodnika povratna tekme v Madridu, kot je zapisano na spletni strani Uefe. Dvoboj se bo v sredo začel ob 21. uri.

V torek bo ob 18.45 napredovanje v osmino finala na domači tekmi proti ekipi Club Brugge lovil Atletico Madrid (prva tekma 3:3), za katerega igra slovenski vratar Jan Oblak.

V torek bodo še tekme Bayer Leverkusen - Olympiakos (2:0), Inter - Bodö/Glimt (1:3) in Newcastle - Qarabag (6:1), v sredo pa ob obračunu Reala in Benfice še PSG - Monaco (3:2), Juventus - Galatasaray (2:5) in Atalanta - Borussia Dortmund (0:2).

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Hokej na ledu

Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
Preberite več
Najbolje plačani olimpijci

Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
22. 2. 2026 | 20:53
Preberite več
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Mladi se na zimski olimpijadi merijo v znanju o umetni inteligenci

Ljubljana gosti skoraj sto srednješolcev iz 25 držav, ki bodo reševali teoretične in praktične naloge s področja umetne inteligence.
Saša Senica 23. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Mladostniki zlahka brez dokumentov do alkohola in tobaka

Kar 34 odstotkov mladih je svojo prvo alkoholno pijačo popilo pri 13 letih ali celo prej, opozarjajo strokovnjaki z NIJZ.
23. 2. 2026 | 12:56
Preberite več
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Vredno branja

Očarala vas bo njena blazinasta oblika in vrtljiva luneta

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več

