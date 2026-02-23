Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delil pravico na povratni nogometni tekmi med Realom iz Madrida in Benfico v šestnajstini finala lige prvakov. Šestinštiridesetletnik bo pred zahtevno nalogo, kako krotiti igralce obeh klubov v napetem obračunu po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni.

Zvezdnik Reala Vinicius je bil pretekli teden na prvi tekmi po Brazilčevih besedah tarča Prestiannijevih rasističnih opazk, zaradi česar je sodnik srečanja Francois Letexier začasno prekinil obračun.

Vinicius je svoj zadetek ob zmagi Reala (1:0) v Lizboni proslavil z neprimernim plesom ob kotni zastavici, za kar je prejel rumeni karton. Po tem pa je do njega pristopil Argentinec in ga, kot pravi Vinicius, s prekritimi usti z dresom ozmerjal z opico.

Napadalca Reala so podprli v klubu, na brazilski nogometni zvezi ter njegovi soigralci, medtem ko je Prestianniju, ki obtožbe zanika, v bran stopil portugalski klub in njegov trener Jose Mourinho. Zvezdnik Reala Kylian Mbappe je med drugim zahteval, da mora Evropska nogometna zveza Prestianniju prepovedati igranje v ligi prvakov.

Uefa preiskuje incident, kot je pred dnevi zapisala francoska tiskovna agencija AFP, kazni za dogajanje v Lizboni pa še ni sporočila. Tako ima tudi Argentinec Prestianni pravico nastopa na tekmi proti Realu, obeta pa se napeto ozračje tako na igrišču kot na tribunah.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi zapletla v incident, ki ga UEFA že preiskuje. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

Pred pomembno nalogo bo tudi glavni sodnik Vinčić, ki je bil delegiran za sodnika povratna tekme v Madridu, kot je zapisano na spletni strani Uefe. Dvoboj se bo v sredo začel ob 21. uri.

V torek bo ob 18.45 napredovanje v osmino finala na domači tekmi proti ekipi Club Brugge lovil Atletico Madrid (prva tekma 3:3), za katerega igra slovenski vratar Jan Oblak.

V torek bodo še tekme Bayer Leverkusen - Olympiakos (2:0), Inter - Bodö/Glimt (1:3) in Newcastle - Qarabag (6:1), v sredo pa ob obračunu Reala in Benfice še PSG - Monaco (3:2), Juventus - Galatasaray (2:5) in Atalanta - Borussia Dortmund (0:2).