Vinčić se odpravlja na Bavarsko

Jutri so na sporedu prvi povratni dvoboji letošnjih četrtfinalnih parov lige prvakov, nato bo v akcijo stopila še preostala četverica. Na sredini tekmi med münchenskim Bayernom in Realom iz Madrida bo imel pomembno vlogo tudi Slavko Vinčić, ki je bil izbran za glavnega sodnika dvoboja.

Vinčiću bosta pomagala stranska sodnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, v vlogi četrtega sodnika bo David Šmajc, mesto video sodnika je pripadlo Nizozemcu Dennisu Higlerju, njegov pomočnik bo Pol van Boekel. Kontrolor sojenja bo nekdanji škotski sodnik Hugh Dallas.

Slovenec je Špancem nazadnje sodil februarja na povratnem obračunu šestnajstine finala proti Benfici, ko so se Madridčani veselili zmage in napredovanja. Bavarcem pa je nazadnje delil pravico v lanski izvedbi lige prvakov, in sicer na četrtfinalnem obračunu z milanskim Interjem, ki se je končal brez zmagovalca.

Bayern bo na štadionu Allianz Arena branil prednost enega zadetka, potem ko je na gostovanju v Madridu slavil z 2:1. Povratna tekma bo v sredo ob 21. uri.