Vinicius Junior: Rekel mi je, da sem opica. Rasisti so strahopetci!

Spektakel brez primere in tudi sramotni in odmevni dogodki brez primere. Prvi in skoraj 115 minut trajajoč razburljiv nogometni prvi dvoboj dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala lige prvakov Benfice in madridskega Reala na stadionu luči v Lizboni, ki se je razpletel z zmago gostov z 1:0, bo še dolgo buril duhove. Veliko dela bo imela tudi Evropska nogometna zveza. V ospredju je bil glavni junak Brazilec Vinicus Jr., strelec zmagovitega in čudovitega gola. V 50. minuti je potegnil sprožilec in ...

Njegovo izzivalno proslavljanje gola je vrglo iz tira navijače in igralce Benfice. Na tribunah je zavrelo, začele so padati plastenke, steklenice, drugi predmeti, rasistične žaljivke, med domačimi nogometaši se je snelo Argentincu Gianluci Prestianniju, ki je, ko se je zdelo, da so se napetosti le umirile, z zakrito majico čez usta rekel nekaj »sočnega«, neprimernega Realovemu junaku. Ta je takoj stekel do glavnega sodnika Françoisa Letexierja, ki je ukrepal po protokolu. Tekmo je prekinil za več 10 minut zaradi domnevne rasistične opazke nizkoraslega Argentinca. In začelo se je ...

Tudi domači trenerJose Mourinho je poskušal pomirjati strasti. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

Kylian Mbappe: Prestianni je rasističen bedak

S čim je Prestianni izzval Viniciusa Jr. in še podžgal strasti do vrelišča? »Prestianni je Viniciusa petkrat označil za opico. To sem videl,« je povedal Kylian Mbappe in ogorčen pojasneval. »Argentinec si je med govorjenjem potegnil majico čez usta. Ko nekdo naredi kaj takega, mu ostane le malo obrambe. Ne glede na to, za katero ekipo igra. Oprostite? Se je pokazal? Kaj takega se ne sme zgoditi. Je mlad fant, kako lahko takšne stvari govoriš na igrišču? Hoteli smo zapustiti igrišče, to je bila odločitev ekipe. Ne vem, kaj se je zgodilo, vrnili smo se. Takšen človek ni moj kolega, ne bi smel več igrati v ligi prvakov. On je 'rasističen bedak',« je v mešani coni vrelo iz Francoza, ki je odločno stopil v bran kolegu, ki je sinoči tako rekoč predstavljal »95-odstotkov« Realovega napada, kot je označil odlično igro Vinicuisa Jr. komentator Marce.

Brazilec je po tekmi na Instagramu potrdil Mbappejeve besede. »Rekel mi je, da sem opica. Rasisti so predvsem strahopetci,« se je odzval 25-letnik zvezdnik. »Usta si morajo pokriti z majicami, da pokažejo, kako šibki so. Vendar imajo zaščito drugih, ki so teoretično dolžni, da jih kaznujejo. Nič od tega, kar se je zgodilo, ni novo zame ali mojo družino. Prejel sem rumeni karton zaradi praznovanja gola,« je še zapisal.

Najboiljši igralec lizbonske tekme Vinicius Junior (desno) je bil tarča navijačev Benfice. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Odgovor komaj 20-letnega Prestiannija je sledil hitro. »Želim pojasniti, da Viniciusu Jr. v nobenem trenutku nisem namenil rasističnih žalitev, ki si jih je, žal, napačno razlagal. Nikoli nisem bil rasističen do nikogar in obžalujem grožnje, ki sem jih prejel od igralcev Real Madrida,« je Argentinec zapisal na Instagramu.

Jose Mourinho: Zakaj ne praznuješ kot Di Stéfano ali Pelé?

Tudi brez vložka Joseja Mourinha ni šlo. Izkušeni trener je poskušal pomiriti Viniciusa Jr. »Rekel sem mu: 'Dosegel si neverjeten gol. Zakaj ne praznuješ kot Di Stéfano ali Pelé'?,« je svoje prve besede Brazilcu razkril Mourinho, potem pa nadaljeval: »Kar reče Vinicius, je eno, kar Prestianni, pa drugo. To sta povsem različni stvari. Kar sem Viniciusu rekel, in ne da bi hotel braniti svojega igralca, je, da ko dosežeš tak gol, odideš na ramenih množice. Ne boš ganil src nasprotne ekipe. Kot pravijo v Španiji, kdor doseže tak gol, mu odrežejo zadnjico, uho in odide na ramenih množice,« je, kot zna le on, povedal nekdanji Realov trener, ki je, ko so bile glave še vroče, tekmo razdelil na dva dela.

»Po golu je tekma postala nestabilna in čustvena kot dejanska igra, brez pameti in nadzora. Ni bilo več briljantnosti, ki jo je imel prvi polčas. Bil je dober prvi polčas za obe ekipi, bil je dober prvi polčas. Po fantastičnem golu ni bilo tekme,« je za Sport TV razlagal 63-letni Mourinho, ki je pet minut pred koncem predčasno končal tekmo po ostrem protestu.

Najboljši sodnik na svetu Francoz Francois Letexier je zelo dobro obvladoval kaotične razmere na stadionu luči. FOTO: Filipe Amorim/AFP

Velika tekmovalnost in napetost naj bi imela še tretji polčas. Španski radijski športni voditelj Manolo Lame je razkril, da sta se v predoru, ki vodi do slačilnic, močno sprla predsednik Benfice Rui Costa in eden od članov Realove delegacije, ki ni bil ne igralec ne trener. Benfica je to zanikala.

»Popolnoma napačno je, da je bil predsednik vpleten v kakršen koli prepir ali fizični spopad s članom Real Madrida. To je popolnoma lažna in neutemeljena obtožba,« je uradno zapisal klub.

Benfica in Real sta se pomerila prva tako v zadnjem kolu ligaškega dela lige prvakov, ko si je portugalski velikan z golom tudi sinoči odličnega ukrajinskega vratarja Anatolija Trubina za zmago s 4:2 sploh zagotovil dodatne kvalifikacije, Real pa je zaradi poraza izpadel iz osmerice najboljših, ki so se neposredno uvrstili v osmino finala.