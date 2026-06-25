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Nogomet

Vinicius Brazilce povedel do prvega mesta, Južna Afrika do presenetljive zmage

Po tekmah v jutranjem terminu po slovenskem času so si napredovanje zagotovile reprezentance Brazilije, Maroka in Južne Afrike. Znan tudi prvi izločilnih bojev.
V začetno postavo Brazilije se je vrnil Neymar. FOTO: Sam Navarro/Imagn Images Via Reuters
Galerija
V začetno postavo Brazilije se je vrnil Neymar. FOTO: Sam Navarro/Imagn Images Via Reuters
T. E., STA
25. 6. 2026 | 07:33
25. 6. 2026 | 07:42
4:40
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Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3:0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je zmago z 1:0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika. Z zmagama v skupini C so mesta v šestnajstini finala potrdili Brazilci in Maročani.

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Sogostiteljica prvenstva Mehika se je na svojem 18. nastopu na svetovnih prvenstvih prvič v izločilne boje uvrstila s polnim izkupičkom točk. Do zmage na sloviti Azteci, ki se za potrebe prvenstva imenuje Stadion Ciudad de Mexico, je domača vrsta prišla predvsem s predstavo v drugem polčasu, ko je tudi dosegla vse tri zadetke. Odločilno je bilo obdobje med 55. in 61. minuto, ko sta zadela Mateo Chávez in Julian Quinones. Pred tem je sicer Češka imela nekoliko več od igre, a ni našla pravega zaključka.

Kočni izid je v sodnikovem dodatku postavil Alvaro Fidalgo, še pred tem pa je v 78. minuti priložnost dobil tudi legendarni vratar Mehike Guillermo Ochoa. Ta je bil izbran za svoj šesti mundial, tokrat pa je prvič na tem prvenstvu vstopil v igro. Zgodovino na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki je medtem spisala tudi reprezentanca Južne Afrike s svojo prvo uvrstitvijo v izločilne boje. Taheplo Maseko je z zadetkom v 63. minuti Južno Afriko popeljal do prve zmage na tem prvenstvu.

Guillermo Ochoa je prišel do prvih minut na letošnjem SP. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Guillermo Ochoa je prišel do prvih minut na letošnjem SP. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Tudi sicer je Bafana Bafana imela nekaj več priložnosti na tekmi, na kateri v vrstah Južne Koreje presenetljivo ni začel Heung-Min Son. Ta je sicer v igro vstopil ob začetku drugega polčasa, a ni mogel pomagati svoji ekipi, ki bo s tremi osvojenimi točkami in gol razliko -1 tako za morebitno uvrstitev v nadaljevanje prvenstva morala počakati na razvrstitev vseh tretjeuvrščenih reprezentanc, od katerih si bo najboljših osem zagotovilo nastop v šestnajstini finala. Češka se zgolj z eno osvojeno točko vrača domov, znan pa je tudi prvi par šestnajstine finala: drugouvrščena iz skupine B Kanada se bo na prvi tekmi tega dela tekmovanja v nedeljo ob 21. uri po slovenskem času pomerila z Južno Afriko.

Pred tem so v pretekli noči napredovanje v skupini C potrdili še reprezentanci Brazilije in Maroka. Prva je3 s 3:0 premagal Škotsko, druga pa s 4:2 Haiti. Obe sta končali s po sedmimi točkami, a je Brazilija z boljšo gol razliko osvojila prvo mesto v skupini. Za Brazilce, za katere se je v postavo vrnil Neymar, je bil v ospredju Vinicius Junior. Napadalec madridskega Reala je neodločno škotsko obrambo najprej kaznoval v sedmi minuti. V 22. je nato bil blizu drugega zadetka, žoga je bila že v golu, a so sodniki gol razveljavili, naposled pa je vendarle dosegel svoj drugi zadetek tik pred polčasom. Končni izid je v 60. minuti postavil soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Matheus Cunha.

Maroko izvedel zasuk

Škotska je po visokem porazu osvojila tretje mesto v skupini, a je njeno napredovanje s termi točkami in gol razliko -3 manj verjetno. Haiti se domov vrača brez osvojene točke, a s prvima zadetkoma na mundialu v 52 letih. Haiti je v dvoboju z Marokom presenetljivo povedel v 10. minuti, ko je vratarja Maroka Yassina Bounouja uspešno preigral Lenny Joseph. Gol je sicer nato bil zapisan kot avtogol vratarja.

V 39. minuti je izid poravnal Achraf Hakimi, nakar je Haiti znova povedel zgolj štiri minute kasneje z golom Wilsona Isidorja. A Maroko je znova izenačil tik pred polčasom, ko je zadel Ismael Saibari. Reprezentanca iz severa Afrike je nato v drugem polčasu izpeljala popolni preobrat. V 78. minuti je po kotu zadel Soufiane Rahimi, v 89. pa je končni izid postavil Gessime Yassine

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