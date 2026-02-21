  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Grešnik v primeru Vinicius je homofob, ne rasist

Gianluca Prestianni je postregel z zanimivo obrambo v primeru domnevnega rasizma, Viniciusa naj bi spravil v bes s homofobnim izrazom.
Dvoboj igralcev, ki sta z besedno izmenjavo zakuhala incident. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Dvoboj igralcev, ki sta z besedno izmenjavo zakuhala incident. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Nejc Grilc
21. 2. 2026 | 12:15
Primer domnevnega rasizma na relaciji Gianluca Prestianni – Vinicius ml. je dobil novo poglavje, preiskava posebnega disciplinskega tožilca Uefe je razkrila, da se 20-letnik Argentinec brani na zanimiv način. Uporabil naj bi homofobno besedo, ne rasistične.

Lahko bi bil kot Pele ali Di Stefano, a ne more iz svoje kože

Kamere so še pred incidentom ujele Prestiannija, kako Viniciusa obklada slabšalnim, homofobnim izrazom, po njegovih besedah naj bi ga ponovil tudi, ko si je majico poveznil čez usta: »Žal mi je, da je besedo napačno razumel, bil je homofobni izraz, nikoli nisem bil rasist in ni prav, da me igralci Reala napadajo zaradi tega.«

Zanimiva obramba Prestiannija: homofob, ne rasist. FOTO: Filipe Amorim/AFP
Zanimiva obramba Prestiannija: homofob, ne rasist. FOTO: Filipe Amorim/AFP

Če mu bo tožilec Uefe pritrdil, ga prav tako čaka kazen, a nekoliko bolj mila kot v primeru rasizma, proti kateremu Uefa goji ničelno toleranco. Vinicius medtem še vedno vztraja, da ga je Prestianni zmerjal z opico, Real je predložil tudi dokaze, ki naj bi potrdili njihovo stran zgodbe.

Vinicius je Prestiannija medtem označil za strahopetca, ki se skriva za dresom. Kdaj bo sodnik izrekel kazen, še ni znano.

Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
rasizemVinicius JuniorReal MadridUefaGianluca Prestianniincident

