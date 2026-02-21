Grešnik v primeru Vinicius je homofob, ne rasist

Primer domnevnega rasizma na relaciji Gianluca Prestianni – Vinicius ml. je dobil novo poglavje, preiskava posebnega disciplinskega tožilca Uefe je razkrila, da se 20-letnik Argentinec brani na zanimiv način. Uporabil naj bi homofobno besedo, ne rasistične.

Kamere so še pred incidentom ujele Prestiannija, kako Viniciusa obklada slabšalnim, homofobnim izrazom, po njegovih besedah naj bi ga ponovil tudi, ko si je majico poveznil čez usta: »Žal mi je, da je besedo napačno razumel, bil je homofobni izraz, nikoli nisem bil rasist in ni prav, da me igralci Reala napadajo zaradi tega.«

Zanimiva obramba Prestiannija: homofob, ne rasist. FOTO: Filipe Amorim/AFP

Če mu bo tožilec Uefe pritrdil, ga prav tako čaka kazen, a nekoliko bolj mila kot v primeru rasizma, proti kateremu Uefa goji ničelno toleranco. Vinicius medtem še vedno vztraja, da ga je Prestianni zmerjal z opico, Real je predložil tudi dokaze, ki naj bi potrdili njihovo stran zgodbe.

Vinicius je Prestiannija medtem označil za strahopetca, ki se skriva za dresom. Kdaj bo sodnik izrekel kazen, še ni znano.