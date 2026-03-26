Vinicius Jr. hvalil reprezentančnega kolega in ligaškega tekmeca

Poraženca zadnjih dveh razglasitev najboljših nogometašev na svetu za zlato žogo (Ballon d'Or) sta očitno združila moči. Realov Brazilec Vinicius Jr. še zdaj ni prebolel, da mu je za leto 2024 najprestižnejšo posamično lovoriko izmaknil Španec Rodri, Barcelonin Raphinha pa je menil, da bi jo moral osvojiti lansko leto pred Francozom Ousmanom Dembéléjem.

Vinicius Jr. je letošnjo kampanjo začel že zelo zgodaj in javno podprl svojega reprezentančnega kolega in ligaškega tekmeca.

»Če Raphinha lani ni bil najboljši, je bil zagotovo drugi ali tretji. Sodi med najboljšo trojico,« je izjavil Vinícius Jr. pred prijateljsko tekmo med Brazilijo in Francijo, ki jo bosta veliki tekmici igrali nocoj (21) v Foxboroughu.

Podpora je še toliko bolj odmevna zaradi Viníciusovega lastnega položaja v kandidaturi za zlato žogo. Velja za enega glavnih favoritov. Oba brazilska lovca sta leto začela v velikem slogu, toda drži, da bosta brez moštvenega uspeha na mundialu in v ligi prvakov znova poraženca.