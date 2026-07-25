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Nogomet

Pri Arsenalu imajo visoke cilje, zanimajo se za enega najboljših na svetu

Topničarji iz angleške prestolnice se odkrito zanimajo za enega izmed največjih zvezdnikov v Evropi. Brazilec trenutno igra za Real Madrid.
Brazilec je blestel tudi na SP v nogometu, kjer pa je z Brazilijo kmalu izpadel. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Brazilec je blestel tudi na SP v nogometu, kjer pa je z Brazilijo kmalu izpadel. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
M. Ru.
25. 7. 2026 | 15:17
25. 7. 2026 | 15:18
1:37
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Angleški nogometni prvak Arsenal preučuje možnost odmevnega prestopa brazilskega zvezdnika Viníciusa Júniorja iz madridskega Reala, poroča The Athletic.

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Najprej zdravje, pri italijanskemu klubu so omejili vaje igre z glavco

Šestindvajsetletni Brazilec ima z evropskim prvakom pogodbo sklenjeno le še do konca sezone, pogovori o njenem podaljšanju pa za zdaj še niso obrodili sadov. Prav zato v Londonu pozorno spremljajo razvoj dogodkov, čeprav so pogovori med kluboma po navedbah vira še zelo daleč od začetka.

Po poročanju otoških medijev je zamisel o prihodu Viniciusa deležna podpore na vseh ravneh kluba. Zanj naj bi se zavzemala tako trener Mikel Arteta kot športni direktor Andrea Berta.

Vinicius je član Reala od leta 2018, v minuli sezoni pa je na vseh tekmovanjih dosegel 22 golov. Morebiten prestop na štadion Emirates v Londonu bi bil eden največjih letošnjih poslov na nogometni tržnici. Arsenal je v tem prestopnem roku že okrepil zasedbo z grškim reprezentantom Christosom Tzolisom, angleški mediji pa klub povezujejo tudi z Brunom Guimaraesom iz Newcastla in Antoniom Nuso iz Leipziga.

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