Pri Arsenalu imajo visoke cilje, zanimajo se za enega najboljših na svetu

Angleški nogometni prvak Arsenal preučuje možnost odmevnega prestopa brazilskega zvezdnika Viníciusa Júniorja iz madridskega Reala, poroča The Athletic.

Šestindvajsetletni Brazilec ima z evropskim prvakom pogodbo sklenjeno le še do konca sezone, pogovori o njenem podaljšanju pa za zdaj še niso obrodili sadov. Prav zato v Londonu pozorno spremljajo razvoj dogodkov, čeprav so pogovori med kluboma po navedbah vira še zelo daleč od začetka.

Po poročanju otoških medijev je zamisel o prihodu Viniciusa deležna podpore na vseh ravneh kluba. Zanj naj bi se zavzemala tako trener Mikel Arteta kot športni direktor Andrea Berta.

Vinicius je član Reala od leta 2018, v minuli sezoni pa je na vseh tekmovanjih dosegel 22 golov. Morebiten prestop na štadion Emirates v Londonu bi bil eden največjih letošnjih poslov na nogometni tržnici. Arsenal je v tem prestopnem roku že okrepil zasedbo z grškim reprezentantom Christosom Tzolisom, angleški mediji pa klub povezujejo tudi z Brunom Guimaraesom iz Newcastla in Antoniom Nuso iz Leipziga.