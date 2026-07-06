Vinicius Junior: Izvajalca enajstmetrovke določi selektor

Brazilska nogometna reprezentanca je nastope na svetovnem prvenstvu končala že v osmini finala. Moštvo selektorja Carla Ancelottija je izgubilo proti Norveški z 1:2, čeprav si je priigralo veliko več priložnosti, vrhunec ali napoved novega poloma pa je bila zgrešena enajstemtrovka v 14. minuti.

Prav ta trenutek je pošteno vznemiril brazilske navijače, ki so usmerile strelice proti Carlu Ancelottiju. Glavni sodnik Ismail Elfath pa je po posredovanju sistema VAR dosodil enajstmetrovko, žogo je sprva vzel Vinicius Junior, nato pa jo nepričakovano prepustil Brunu Guimarãesu. Odločitev je postala ena osrednjih tem po tekmi, saj je norveški vratar Ørjan Nyland ubranil strel igralca Newcastla.

Zakaj Vinicius Jr. ni streljal kazenskega strela? »Izvajalca enajstmetrovk določi selektor. Tokrat je izbral Bruna. Nikoli nisem bil sebičen igralec in nikoli nisem razmišljal o tem, da bi moral biti prvi strelec ekipe. Ocenil je, da Bruno bolje izvaja enajstmetrovke, zato se je tako odločil. Nikoli nisem bežal pred odgovornostjo. Mnogi bodo rekli, da nisem želel streljati, vendar to ne drži. Tudi pri Real Madridu izvajam enajstmetrovke, kadar me za to določi trener. Iz tega poraza se moramo nekaj naučiti in se bolje pripraviti za naslednje svetovno prvenstvo,« je povedal brazilski napadalec in zavrnil kakršenkoli spor okoli tega, kdo bo izvajalec.

Bruno Guimaraes je imel najboljšo statistko strelov z bele točke med Brazilci, ki so bili na igrišču. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

»Ni bilo nobene razprave. Selektor je določil Bruna, mi pa strele redno vadimo na treningih. Prav je bilo, da je streljal on. Žal je zgrešil, a takšen je nogomet. Glave moramo ohraniti pokonci. Brunu izrekam veliko podporo, saj je odigral dobro prvenstvo. Škoda, da si ga bodo mnogi zapomnili predvsem po tej zgrešeni enajstmetrovki.«

Viniciusovo razlago je potrdil tudi selektor Carlo Ancelotti. »Že leto dni zbiramo statistične podatke o naših igralcih in nasprotnikih. Najboljši izvajalec enajstmetrovk je Neymar, sledijo Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães in Gabriel Martinelli. Ker Neymar, Igor Thiago in Raphinha takrat niso bili na igrišču, smo ocenili, da je Bruno najboljša izbira med igralci, ki so bili na igrišču,« je pojasnil Italijan.