Vinicius junior: Žal mi je za Cristiana Ronalda

Vrača se nogometna liga prvakov! Torek prinaša reprizo, dvoboj velikanov evropskega nogometa. Real Madrid in Benfica se bosta še drugič v tej sezoni pomerila v elitnem tekmovanju, potem ko je lizbonski klub v dramatičnem razpletu zadnjega kola rednega dela lige prvakov napredoval v izločilne boje. Odločilni trenutek je pripadel vratarju Anatoliju Trubinu, ki je v zadnjih sekundah dosegel gol za napredovanje in poskrbel za eno najbolj nenavadnih zgodb te sezone.

Za madridski klub bo to priložnost za izboljšanje vtisa po januarskem porazu na štadionu luči, kar je poudaril tudi Vinícius Júnior. Brazilski krilni napadalec Reala se novega dvoboja veseli, saj vidi možnost za športno zadoščenje in nadaljevanje lova na evropsko lovoriko, ki ima v Madridu posebno težo.

»Zelo sem si želel igrati z 'zverjo'«

V pogovoru z znanim španskim ustvarjalcem vsebin – to je vplivnež Ibai Llanos – se je najprej ozrl na prejšnjo tekmo in poudaril pomen fizične pripravljenosti na najvišji ravni tekmovanja.

Portugalski as Cristiano Ronaldo bo meril na vrh tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

»Če nisi fizično pripravljen, lahko izgubiš proti katerikoli ekipi. Izgubili smo prvo tekmo proti Benfici, zdaj imamo drugo priložnost in moramo zmagati. Obožujem ligo prvakov zaradi vzdušja in himne.« V Madridu porazov ne sprejemajo ravnodušno. Vinícius poudarja, da je želja po revanši naravna posledica tekmovalnega značaja ekipe, ki je vajena igrati odločilne tekme pred svojimi navijači. »Bolje je igrati povratno tekmo doma. Želeli smo si to tekmo. Kadar koli izgubimo, želimo znova igrati proti tej ekipi.«

Pogovor se je nato preselil tudi na reprezentančno raven. Brazilec ni skoparil s pohvalami na račun portugalske izbrane vrste, posebej pa je spregovoril o njenem kapetanu Cristianu Ronaldu. Ob tem je priznal, da mu je bilo žal, ker se je časovno zgrešil z nekdanjim zvezdnikom Reala, ki je poleti 2018 prestopil v Juventus. »Zelo sem si želel igrati z 'zverjo'. Spoznal sem ga v Madridu, ko me je Real povabil na ogled tekme in sem spoznal igralce, še preden sem podpisal pogodbo.«

Real Madrid eden glavnih favoritov

Vinícius je razkril tudi prijateljski odnos z drugim portugalskim asom Rafaelom Leãom in se dotaknil razmerij moči pred naslednjim svetovnim prvenstvom. Čeprav Brazilija tradicionalno velja za eno glavnih kandidatk za naslov, je tokrat izpostavil kontinuiteto evropskih reprezentanc. »Zelo mi je všeč Portugalska, način, kako igrajo. Portugalska, Španija, Francija in Argentina so najboljše ekipe, ki že dolgo igrajo skupaj in so od zadnjega svetovnega prvenstva malo spremenile igralski kader.«

Njegove besede odražajo tudi širši pogled na nogometno realnost, v kateri se reprezentančne razlike vse bolj zmanjšujejo, odločajo pa podrobnosti, stabilnost zasedbe in izkušnje z velikih tekmovanj. Za zdaj njegove misli ostajajo pri klubskih izzivih. Real Madrid želi potrditi status enega glavnih favoritov v Evropi, Benfica pa dokazati, da januarska zmaga ni bila naključje, temveč napoved novega poglavja v rivalstvu, ki je nepričakovano zaznamovalo letošnjo sezono lige prvakov.