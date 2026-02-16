  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Vinicius junior: Žal mi je za Cristiana Ronalda

Napadalec madridskega Reala Vinicius Junior o svojem vzorniku, tekmecih, o ligi prvakov in svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi.
Vinicius Junior ne skriva simpatij do Cristiana Ronalda. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP
Galerija
Vinicius Junior ne skriva simpatij do Cristiana Ronalda. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP
F. T.
16. 2. 2026 | 14:40
16. 2. 2026 | 14:41
3:55
A+A-

Vrača se nogometna liga prvakov! Torek prinaša reprizo, dvoboj velikanov evropskega nogometa. Real Madrid in Benfica se bosta še drugič v tej sezoni pomerila v elitnem tekmovanju, potem ko je lizbonski klub v dramatičnem razpletu zadnjega kola rednega dela lige prvakov napredoval v izločilne boje. Odločilni trenutek je pripadel vratarju Anatoliju Trubinu, ki je v zadnjih sekundah dosegel gol za napredovanje in poskrbel za eno najbolj nenavadnih zgodb te sezone.

image_alt
V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Za madridski klub bo to priložnost za izboljšanje vtisa po januarskem porazu na štadionu luči, kar je poudaril tudi Vinícius Júnior. Brazilski krilni napadalec Reala se novega dvoboja veseli, saj vidi možnost za športno zadoščenje in nadaljevanje lova na evropsko lovoriko, ki ima v Madridu posebno težo.

»Zelo sem si želel igrati z 'zverjo'«

V pogovoru z znanim španskim ustvarjalcem vsebin – to je vplivnež Ibai Llanos – se je najprej ozrl na prejšnjo tekmo in poudaril pomen fizične pripravljenosti na najvišji ravni tekmovanja.

Portugalski as Cristiano Ronaldo bo meril na vrh tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Portugalski as Cristiano Ronaldo bo meril na vrh tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

»Če nisi fizično pripravljen, lahko izgubiš proti katerikoli ekipi. Izgubili smo prvo tekmo proti Benfici, zdaj imamo drugo priložnost in moramo zmagati. Obožujem ligo prvakov zaradi vzdušja in himne.« V Madridu porazov ne sprejemajo ravnodušno. Vinícius poudarja, da je želja po revanši naravna posledica tekmovalnega značaja ekipe, ki je vajena igrati odločilne tekme pred svojimi navijači. »Bolje je igrati povratno tekmo doma. Želeli smo si to tekmo. Kadar koli izgubimo, želimo znova igrati proti tej ekipi.«

image_alt
Ronaldo razred zase, Dončić v družbi Alcaraza in Vinicusa

Pogovor se je nato preselil tudi na reprezentančno raven. Brazilec ni skoparil s pohvalami na račun portugalske izbrane vrste, posebej pa je spregovoril o njenem kapetanu Cristianu Ronaldu. Ob tem je priznal, da mu je bilo žal, ker se je časovno zgrešil z nekdanjim zvezdnikom Reala, ki je poleti 2018 prestopil v Juventus. »Zelo sem si želel igrati z 'zverjo'. Spoznal sem ga v Madridu, ko me je Real povabil na ogled tekme in sem spoznal igralce, še preden sem podpisal pogodbo.«

Real Madrid eden glavnih favoritov

Vinícius je razkril tudi prijateljski odnos z drugim portugalskim asom Rafaelom Leãom in se dotaknil razmerij moči pred naslednjim svetovnim prvenstvom. Čeprav Brazilija tradicionalno velja za eno glavnih kandidatk za naslov, je tokrat izpostavil kontinuiteto evropskih reprezentanc. »Zelo mi je všeč Portugalska, način, kako igrajo. Portugalska, Španija, Francija in Argentina so najboljše ekipe, ki že dolgo igrajo skupaj in so od zadnjega svetovnega prvenstva malo spremenile igralski kader.«

image_alt
Znanih deset najbolje plačanih nogometašev na svetu

Njegove besede odražajo tudi širši pogled na nogometno realnost, v kateri se reprezentančne razlike vse bolj zmanjšujejo, odločajo pa podrobnosti, stabilnost zasedbe in izkušnje z velikih tekmovanj. Za zdaj njegove misli ostajajo pri klubskih izzivih. Real Madrid želi potrditi status enega glavnih favoritov v Evropi, Benfica pa dokazati, da januarska zmaga ni bila naključje, temveč napoved novega poglavja v rivalstvu, ki je nepričakovano zaznamovalo letošnjo sezono lige prvakov.

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

Real Madridliga prvakovCristiano RonaldoVinicius JuniorUefaBenficaportugalska nogometna reprezentancašport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Fotogalerija

Prevc D.o.o., trdoživa Brignone, Brazilija prvič zlata (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Dejan Mijović 16. 2. 2026 | 14:40
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Vinicius junior: Žal mi je za Cristiana Ronalda

Napadalec madridskega Reala Vinicius Junior o svojem vzorniku, tekmecih, o ligi prvakov in svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi.
16. 2. 2026 | 14:40
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Policijska uprava Koper

S skirojem na avtocesti med Postojno in Razdrtim iskal osebne dokumente

Voznik tovornega vozila, Filipinec iz Hrvaške, je izgubil dokumente, zato je v Razdrtem parkiral tovorno vozilo in jih šel s skirojem iskat na avtocesto.
16. 2. 2026 | 14:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Palestina

Izrael pripravlja popolno aneksijo Zahodnega brega

Večina Palestincev nikoli ni mogla registrirati svojih zemljišč, Izrael pa si jih zdaj namerava prisvojiti.
Boštjan Videmšek 16. 2. 2026 | 14:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Gibanje Svoboda

Po besedah Roberta Goloba gredo v stranki po še en mandat, da dokončajo delo

Matej Arčon je ob vložitvi podpisov podpore dejal, da imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost.
16. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Policijska uprava Koper

S skirojem na avtocesti med Postojno in Razdrtim iskal osebne dokumente

Voznik tovornega vozila, Filipinec iz Hrvaške, je izgubil dokumente, zato je v Razdrtem parkiral tovorno vozilo in jih šel s skirojem iskat na avtocesto.
16. 2. 2026 | 14:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Palestina

Izrael pripravlja popolno aneksijo Zahodnega brega

Večina Palestincev nikoli ni mogla registrirati svojih zemljišč, Izrael pa si jih zdaj namerava prisvojiti.
Boštjan Videmšek 16. 2. 2026 | 14:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Gibanje Svoboda

Po besedah Roberta Goloba gredo v stranki po še en mandat, da dokončajo delo

Matej Arčon je ob vložitvi podpisov podpore dejal, da imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost.
16. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo