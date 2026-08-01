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Nogomet

Vinicius mora sprejeti odločitev, Real mu je postavil ultimat

Real Madrid je zvezdniku predstavil svojo zadnjo ponudbo, sedaj pa se bo moral Vincius odločiti, ali jo bo sprejel ali bo zapustil klub.
Vinicius bo moral sprejeti odločitev. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
Galerija
Vinicius bo moral sprejeti odločitev. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
T. E.
1. 8. 2026 | 08:56
1. 8. 2026 | 08:59
1:59
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Real Madrid je sprejel možnost odhoda brazilskega zvezdnika Viniciusa mlajšega, če se z igralcem ne dogovori glede nove pogodbe, je poročal ESPN. Madridčani svoje zadnje ponudbe ne bodo več izboljšali, zato verjamejo, da se mora Brazilec odločiti, ali bo pogodbo podaljšal ali zapustil špansko prestolnico.

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Tudi kavboji iz Dallasa niso kos belim iz Madrida

Španska Marca piše, da pri klubi menijo, da si predstave Viniciusa zaslužijo nov dogovor, a imajo »rdečo črto«, ki je ne bodo prečkali, saj ne želijo porušiti plačne strukture. Do izteka pogodbe ima krilni napadalec, ki se je pred osmimi leti v Madrid preselil z 18 leti, le še eno leto, zato si Real tudi želi preprečiti scenarij, po katerem bi igralec odšel brez odškodnine. 

Največ interesa zanj je pokazal angleški prvak Arsenal, pri katerem so vodilni idejo o prestopu zvezdnika že odobrili. Dobro obveščeni novinar David Ornstein je poročal, da se topničarji za igralca zanimajo, a pogovorov med kluboma še ni bilo. Arsenal se je na levem krilu letos že okrepil s prihodom Grka Hristosa Colisa iz Brugga. 

Yan Diomande je blestel na letošnjem svetovnem prvenstvu, zanj se zanima Real. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Yan Diomande je blestel na letošnjem svetovnem prvenstvu, zanj se zanima Real. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Galaktiki so novemu trenerju Joseju Mourinhu pripeljali številne nove okrepitve. Klubu so se že pridružili Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate in Bernardo Silva, v svoje vrste pa želi Florentino Perez zvabiti tudi krilnega napadalca Yana Diomandeja, ki nastopa za Leipzig, vendar so pogajanja zastala, je poročal Florian Plettenberg

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Real MadridVinicius JuniorArsenalHristos ColisYan Diomande

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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