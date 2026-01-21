Vinicius utišal kritike navijačev: Ne želim si, da mi doma žvižgajo

Real Madrid je z včerajšnjo dominantno predstavo proti Monacu začasno skočil na drugo mesto uvodnega dela Uefine lige prvakov. Na domačem Bernabeuu so galaktiki slavili s 6:1, osrednji igralec tekme je bil s tremi podajami in zadetkom Vinicius Junior.

Brazilskemu krilnemu napadalcu so tako kot na sobotni tekmi proti Levanteju domači navijači sprva žvižgali, a so žvižgi po poročanju ESPN sčasoma zbledeli. Vinicius je bil od privržencev Reala deležen precej kritik, saj naj bi bil eden od glavnih razlogov, zakaj je klub zapustil nekdanji trener Xabi Alonso.

»Zadnjih nekaj dni je bilo zelo težkih zame, za vse moje soigralce, predvsem pa zame, zaradi žvižgov, zaradi vsega, kar se govori o meni,« je o nezadovoljstvu navijačev povedal 25-letni Brazilec. »Zamenjava trenerja, poraz v finalu, izpad iz kraljevega pokala – igranje za največji klub na svetu pomeni visoke zahteve. Včasih ne razumemo žvižgov, vendar se zavedam velikosti kluba in teže dresa.« Kljub nedavnim kritikam je »Vini« odločen, da je Madrid njegov dom. »Ne želim, da bi mi doma, kjer se dobro počutim, žvižgali. Toda navijači imajo to pravico, jaz pa sem tukaj, da se razvijam. Želim dolgo ostati v Realu Madrid.«

Pomembnosti podpore privržencev se zaveda tudi novi trener galaktikov Alvaro Arbeloa, ki je zamenjal Alonsa. »Ko ima podporo Bernabeua, je neustavljiv, je najnevarnejši igralec,« je Viniciusa podprl Španec. »Če se želimo boriti za naslove, ga potrebujemo. To si zasluži.«