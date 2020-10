FOTO:Viole z grožnjami dale vedeti, da ne dajejo veliko časa

Ljubljana - Ne gre se slepiti: 45. slovenski nogometni derbi (19 zmag Maribora, 7 Olimpije, razlika v golih 58:43) je bil eden od najslabših v zadnjih petih letih in kaže, da je Maribor globoko v krizi. Olimpija se je po razglašenem štartu močno dvignila, oguljene fraze »ko se bomo še bolj uigrali in spoznali« pa vendarle ne bo mogoče več ponavljati v nedogled. Po dvotedenskem odmoru nič več.Na kratko o 6. krogu 1. SNL: gol Jasmina Mešanovića – tretji v tej sezoni in že en več kot v vsej prejšnji – za 1:0 v 30. minuti je bil atraktiven, že četrti prvenstveni za zasluženo izenačenje Đorđa Ivanovića v 75. minuti pa ...