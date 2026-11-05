Zahteval VIP-spremstvo tudi za hčerke in njihove pse

Ko predsednik športne organizacije potrebuje spremstvo, to še nekako lahko utemeljimo z varnostjo in protokolom, ko pa ga v zadnjih mesecih vsaj 23-krat uporabljajo njegove hčere – skupaj s psi – se vprašanje odgovorne rabe privilegijev postavi samo od sebe. Razkritja o potovanjih družine predsednika Fife Giannija Infantina skozi VIP-protokol letališča v Miamiju, ločeno od njega, prihajajo v času, ko je svetovna nogometna zveza pod pritiskom zaradi vodenja in načrtov za komercialne pravice svetovnega prvenstva, kar neposredno zadeva podobo nogometne »vlade« in zaupanje članic.

Članek podrobno razkriva, kako pogosto in pod kakšnimi pogoji je bila posebna obravnava odobrena, kako se ti podatki ujemajo s pravilniki letališča in argumenti Fife, ter kakšne pomisleke ob tem izpostavljajo nekdanji diplomati. Ob tem odpira tudi manj udobno vprašanje: kje se pri nogometni eliti danes konča varnost in začne razkošje oblasti? Če upoštevamo ...