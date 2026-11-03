Vipotnik kot Kane, Bijol s posebnežem – kdo je na voljo Boštjanu Cesarju?

Nogometni center na Brdu pri Kranju še zadnjič v tem letu pričakuje reprezentante, ki se nadejajo uspešnega zaključka misije v ligi narodov. Po idilični septembrski kulisi bo ozračje tokrat bolj zimsko kot jesensko, za uvod bo selektor Boštjan Cesar danes razgrnil seznam adutov, na katere bo stavil 13. in 16. novembra v Ljudskem vrtu in Skopju. Velike izbire selektor nima, Benjamina Šeška kakopak tudi tokrat ne bo zraven, vnovič mu skrbi povzroča slaba klubska slika nastopov varovancev. »Dobro je, da je do naslednje akcije manj kot mesec dni, opravljeno reprezentančno delo se bo poznalo,« o težavah v Glasgowu ob koncu tritedenske misije še ni želel razmišljati prvi mož slovenske stroke.