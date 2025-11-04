Vipotnik načet, Šporar pripravljen na zadnji juriš proti Ameriki

V nadaljevanju:

Oči nogometne javnosti so v teh dneh uprte v evropske zelenice in žaromete lige prvakov, po vikendu bo pozornost zadnjič letos usmerjena k reprezentančnemu nogometu. Slovenija je pred odločilnim ciklusom še v igri za dodatne kvalifikacije, šest osvojenih točk je minimalni pogoj, nato bo potrebne tudi nekaj sreče. Zdravstveni karton in minutaža nosilcev igre Matjažu Keku povzročata skrbi, a tudi to za slovensko izbrano vrsto ni nekaj novega, predvsem pa ne alibi pred ključnim poglavjem reprezentančne sezone 2025.

V Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi se počasi stopnjuje pričakovanje nogometnega mundiala, v kvalifikacijah je najbolj napeto na stari celini. Tudi v slovenski skupini Švicarji še nimajo zagotovljenega prvega mesta, v boju za drugo ostajata Slovenija in Kosovo, Švedi pa se navijačem za polomijo želijo oddolžiti s kakšno točko in boljšo popotnico za dodatne kvalifikacije, kamor so zaradi uspeha v ligi narodov že uvrščeni.

Če bo Slovenija prvi novembrski preizkus prestala, bodo misli iz Stockholma uhajale tudi v Basel. Misija »Amerika 2026« se je začela na Brdu, konča se lahko 18. novembra na Švedskem, marca v dodatnih kvalifikacijah ali v idealnem scenariju julija prihodnje leto na drugi strani Atlantika.