    Nogomet

    Vipotnik načet, Šporar pripravljen na zadnji juriš proti Ameriki

    Selektor Matjaž Kek v lovu za šestimi točkami novembra stavi tudi na Andraža Šporarja. Prihodnji dnevi bodo pomembni za Žana Vipotnika.
    Se bo Slovenija znova veselila zadetka? Foto Leon Vidic
    Se bo Slovenija znova veselila zadetka? Foto Leon Vidic
    Nejc Grilc
    4. 11. 2025 | 14:30
    5:11
    Oči nogometne javnosti so v teh dneh uprte v evropske zelenice in žaromete lige prvakov, po vikendu bo pozornost zadnjič letos usmerjena k reprezentančnemu nogometu. Slovenija je pred odločilnim ciklusom še v igri za dodatne kvalifikacije, šest osvojenih točk je minimalni pogoj, nato bo potrebne tudi nekaj sreče. Zdravstveni karton in minutaža nosilcev igre Matjažu Keku povzročata skrbi, a tudi to za slovensko izbrano vrsto ni nekaj novega, predvsem pa ne alibi pred ključnim poglavjem reprezentančne sezone 2025.

    V Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi se počasi stopnjuje pričakovanje nogometnega mundiala, v kvalifikacijah je najbolj napeto na stari celini. Tudi v slovenski skupini Švicarji še nimajo zagotovljenega prvega mesta, v boju za drugo ostajata Slovenija in Kosovo, Švedi pa se navijačem za polomijo želijo oddolžiti s kakšno točko in boljšo popotnico za dodatne kvalifikacije, kamor so zaradi uspeha v ligi narodov že uvrščeni.

    Če bo Slovenija prvi novembrski preizkus prestala, bodo misli iz Stockholma uhajale tudi v Basel. Misija »Amerika 2026« se je začela na Brdu, konča se lahko 18. novembra na Švedskem, marca v dodatnih kvalifikacijah ali v idealnem scenariju julija prihodnje leto na drugi strani Atlantika.

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Matjaž Kek, Slovenska nogometna reprezentanca, Andraž Šporar, reprezentanca, NZS, Jaka Bijol, kvalifikacije za SP 2026, SP 2026

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska nogometna reprezentanca

    Vipotnik načet, Šporar pripravljen na zadnji juriš proti Ameriki

    Selektor Matjaž Kek v lovu za šestimi točkami novembra stavi tudi na Andraža Šporarja. Prihodnji dnevi bodo pomembni za Žana Vipotnika.
    Nejc Grilc 4. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
