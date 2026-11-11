Vipotnik priznal, da to zmore le Haaland, Drkušić žuga Švicarjem

Poln Ljudski vrt bo slovenskim nogometašem pomagal nadaljevati dobre predstave pod vodstvom Boštjana Cesarja. Pred tekmo s Švico Vanja Drkušić napoveduje, da pri agresivnosti ne bo popuščanja, Žan Vipotnik pa priložnost za uspeh vidi v ponovitvi igre s prvega medsebojnega obračuna in boljšem izkoristku priložnosti. Švicarski selektor Murat Jakin je po prvi tekmi izpostavil agresivnost Slovencev, toda Drkušić pred novim srečanjem napoveduje še več istega. »Odstopali ne bomo. Če že, bomo še malo dvignili raven agresivnosti. Vemo, kaj nas krasi, in naša agresivnost in nepopustljivost sta zagotovo na vrhu tega seznama. Tega ne smemo zanemariti,« je poudaril slovenski branilec, ki se je ustalil v Kataloniji in pri Espanyolu dobiva več priložnosti. Ob skoraj razprodanem stadionu se zaveda ...