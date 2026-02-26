Vipotnika je obiskala ameriška raperska ikona, trenerja zmotil vonj po marihuani

Svetovni zvezdniki pogosto obiščejo nogometne tekme, redkeje pa ob obiskih za privržence pripravijo šov. Toda to ne velja za ameriškega raperja Snoop Dogga, ki se je v torek udeležil tekme Swanseaja, za katerega v letošnji sezoni blesti tudi slovenski napadalec Žan Vipotnik.

Na drugoligaški tekmi so se labodi merili z osmouvrščenim klubom Preston North End. A v središču pozornosti je bil Snoop Dogg. Navijači so pet ur pred začetkom tekme stali pred štadionom v upanju na njegov avtogram, je pisal BBC, na sedežih pa so jih pričakale posebne brisače s klubskimi simboli in njegovo fotografijo. Nato je raper naredil častni krog okoli zelenice in na tribunah ustvaril evforično vzdušje.

Swansea je večino tekme lovil zaostanek, a je Liam Cullen rezultat poravnal na 1:1 z zadetkom v 95. minuti. Po tekmi so gostujočega trenerja Paula Heckingbottoma vprašali o raperjevem prihodu. »Edina drugačna stvar, ki sem jo opazil, je bil vonj po travi v predoru pred tekmo. Ta je drugačen le za ljudi, ki so tukaj vsak teden, kajne?« je bil iskren.

Žan Vipotnik je v letošnji sezoni dosegel 18 zadetkov za Swansea. FOTO: Justin Tallis/AFP

Snoop Dogg je del lastniške strukture valižanskega kluba, ki sta se mu kot vlagatelja pridružila tudi legendarni hrvaški vezist Luka Modrić in ameriška milijarderka Martha Stewart. Za klub odlično igra 23-letni Konjičan, ki je letos s 16 zadetki prvi strelec »championshipa«.