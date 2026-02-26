  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Vipotnika je obiskala ameriška raperska ikona, trenerja zmotil vonj po marihuani

Tekmo Swanseaja, za katerega igra slovenski napadalec Žan Vipotnik, si je ogledal ameriški raper in manjšinski lastnik valižanskega kluba Snoop Dogg.
Snoop Dogg je del lastniške strukture kluba. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters
Galerija
Snoop Dogg je del lastniške strukture kluba. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters
Tim Erman
26. 2. 2026 | 08:28
26. 2. 2026 | 08:57
1:59
A+A-

Svetovni zvezdniki pogosto obiščejo nogometne tekme, redkeje pa ob obiskih za privržence pripravijo šov. Toda to ne velja za ameriškega raperja Snoop Dogga, ki se je v torek udeležil tekme Swanseaja, za katerega v letošnji sezoni blesti tudi slovenski napadalec Žan Vipotnik.

image_alt
Luka Modrić in Snoop Dogg si želita obdržati vročega slovenskega napadalca

Na drugoligaški tekmi so se labodi merili z osmouvrščenim klubom Preston North End. A v središču pozornosti je bil Snoop Dogg. Navijači so pet ur pred začetkom tekme stali pred štadionom v upanju na njegov avtogram, je pisal BBC, na sedežih pa so jih pričakale posebne brisače s klubskimi simboli in njegovo fotografijo. Nato je raper naredil častni krog okoli zelenice in na tribunah ustvaril evforično vzdušje.

Swansea je večino tekme lovil zaostanek, a je Liam Cullen rezultat poravnal na 1:1 z zadetkom v 95. minuti. Po tekmi so gostujočega trenerja Paula Heckingbottoma vprašali o raperjevem prihodu. »Edina drugačna stvar, ki sem jo opazil, je bil vonj po travi v predoru pred tekmo. Ta je drugačen le za ljudi, ki so tukaj vsak teden, kajne?« je bil iskren.

Žan Vipotnik je v letošnji sezoni dosegel 18 zadetkov za Swansea. FOTO: Justin Tallis/AFP
Žan Vipotnik je v letošnji sezoni dosegel 18 zadetkov za Swansea. FOTO: Justin Tallis/AFP

Snoop Dogg je del lastniške strukture valižanskega kluba, ki sta se mu kot vlagatelja pridružila tudi legendarni hrvaški vezist Luka Modrić in ameriška milijarderka Martha Stewart. Za klub odlično igra 23-letni Konjičan, ki je letos s 16 zadetki prvi strelec »championshipa«.

Žan VipotnikSwanseaSnoop Doggangleško prvenstvo

Španija
Španija

Na dan objave zaupnih dokumentov umrl vodja poskusa puča v Španiji

Antonio Tejero je leta 1981 vodil okoli 200 mladih častnikov, ki so vdrli v parlament in v poskusu vrnitve diktature poslance zajeli za talce.
26. 2. 2026 | 11:19
Preberite več
Rheinmetall
Rheinmetall

Največje nemško orožarsko podjetje prihaja v Reko

V reško pristanišče prihaja Rheinmetall, v vojaško industrijo pa bi se tam usmerila tudi Iskra.
26. 2. 2026 | 11:14
Preberite več
ZDA
ZDA

Zaradi kepanja v New Yorku župan Mamdani v sporu s policijo

V newyorškem parku so obiskovalci v policiste namesto snežnih kep začeli metati kose ledu in kamenja.
26. 2. 2026 | 11:02
Preberite več
Deloindom
Deloindom

Sosed noče podpisati soglasja: kako rešiti ogroženo gradbeno dovoljenje

Pravnica odgovarja na vprašanje bralca, kaj storiti, ko sosed noče podpisati soglasja za rekonstrukcijo hiše in je ogrožena izdaja gradbenega dovoljenja.
Tanja Bohl 26. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Odškodnina sorodnikom in žrtvam požara

Švicarska vlada je zagotovila finančno in drugačno pomoč žrtvam nesrečnega silvestrovanja v letovišču Crans-Montana.
26. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
