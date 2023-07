Vipotnikovi čevlji za dunajskega Bošnjaka niso preveliki

V nadaljevanju preberite:

Pol leta je deloval kot zgrešena naložba, toda novo sezono je začel v velikem slogu. Arnel Jakupović je osrednji junak uvodnega dela sezone pri Mariborčanih, ki so napredovali v Evropi in s prepričljivo zmago v 1. kolu 1. SNL zavzeli vrh lestvice. Jakupović je zabil že štiri gole in se potrdil kot zadetek v polno in kot napadalec, ki lahko stopi v velike čevlje Žana Vipotnika. Zanimivo pa je, da pri Domžalah, od koder je pozimi prišel v Ljudski vrt, 25-letnega Dunajčana niso videli v vlogi srednjega napadalca.