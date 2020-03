Virus vzel najbolj zvestega navijača

London

Seb Lewis je bil najbolj znan navijač Charltona. FOTO: Reuters

- Zaradi koronavirusa je umrl, najbolj zvest navijač na svetu, kot so ga poimenovali v Angliji. Svoje nogometno moštvo Charlton Athletic je v živo spremljal na 1076 zaporednih tekmah. Lewis je bil star 38 let.Seb Lewis ni zamudil tekme v gosteh ali doma od leta 1998. Ko je dosegel tisočo tekmo, so ga angleški mediji razglasili za najbolj zvestega navijača na svetu.Charlton je žalostno vest sporočil na twitterju, hkrati pa številko 1076 na dresu moštva izkoristil za poziv ljudem naj v času pandemije ostanejo doma.Charlton je bil svojčas član premier league, zdaj je v drugem najmočnejšem tekmovanju na Otoku, v championshipu je pred prekinitvijo zasedal 22. mesto, ki vodi v nižji rang tekmovanja. Njegov štadion The Valley sprejme 27.000 gledalcev. Klub je bil ustanovljen leta 1905, leta 1947 je osvojil pokal FA. Trener je nekdanji znani nogometaš