FOTO:Virusu vstop na štadione strogo prepovedan

Berlin - Tim Meyer je eden izmed zvezdnikov nemške bundeslige. Čeprav v življenju ni zabil gola. Prof. dr. Meyer je zdravnik, odgovoren za čim bolj varno nadaljevanje prvenstva med pandemijo novega koronavirusa. V intervjuju za spletno stran nemške lige je osvetlil, kaj vse stoji za tekmami, ki so evropskemu športu prižgale luč na koncu predora. Kakšen je sistem vrnitve nogometa?Naš koncept je zasnovan na treh temeljih. Prvi je nadzor nad širjenjem okužb. Vse se beležijo in spremljajo skozi sezono. Drugi steber je striktna higiena in spoštovanje razdalje med ljudmi. Tretji steber so redna in ponavljajoča se testiranja. Vsi ti ...