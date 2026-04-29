Fifa ugodila reprezentancam, sklad za SP 2026 se viša za 123 milijonov evrov

Mednarodna nogometna zveza Fifa je slaba dva meseca pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Kanadi, Mehiki in ZDA povečala skupni znesek, ki si ga bodo reprezentance razdelile za nastop na mundialu. Uvrščenim moštvom bo tako pripadlo dobrih 744 milijonov evrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Fifa je sicer decembra lani sporočila, da bo ta vsota znašala 621 milijonov evrov, a ga je zdaj povečala za 123 milijonov evrov.

Omenjeni ukrep je posledica tega, da je več nacionalnih nogometnih zvez izrazilo bojazen, da bi imele pod črto zaradi davkov in stroškov, povezanih s potovanjem, finančno izgubo.

Fifa je njihove skrbi odpravila tako, da je sredstva za stroške priprav, ki so bila namenjena vsaki reprezentanci, zvišala z 1,2 milijona evrov na 2,1 milijona evrov. Povečala se je tudi nagradna premija, ki jo bo 48 udeleženk prejelo za nastop na svetovnem prvenstvu. Ta bo zdaj znašala 7,6 milijona evrov.

V povečanje so vključeni tudi stroški za delegacije in nakupe vstopnic.

Letošnje srečanje najboljših nogometnih reprezentanc na svetu naj bi bilo za Fifo najbolj dobičkonosno doslej, saj bo slednja z njim zaslužila več kot 111 milijard evrov.

V primerjavi s prejšnjim turnirjem v Katarju bodo precej večje nagrade prejele tudi tri najvišje uvrščene reprezentance. Zmagovalec bo prejel 42 milijonov evrov, drugouvrščeni 28 milijonov, medtem ko si bodo nogometaši za tretje in četrto mesto razdelili 24 oziroma 23 milijonov evrov.

»Fifa je ponosna, da je v najboljšem finančnem položaju v svoji zgodovini, kar nam omogoča, da lahko v takšnem obsegu pomagamo svojim članicam,« je o dodatnih finančnih sredstvih povedal predsednik Fife Gianni Infantino.

Kontroverznosti še pred začetkom tekmovanja

Poleg finančnih dodatkov je osrednja nogometna organizacija sprejela tudi sklep, da bo z rdečim kartonom kaznovala vsakega igralca, ki si bo med konfrontacijo z igralcem nasprotne ekipe zakril usta, kar je odziv na dogajanje v ligi prvakov februarja letos, ko je igralec Benfice Gianluca Prestianni na tak način z rasističnimi žaljivkami domnevno ozmerjal napadalca Reala Viniciusa Juniorja.

Veliko prahu pred začetkom letošnjega največjega športnega dogodka so sicer dvignile tudi visoke cene vstopnic, kar je povzročilo precej nejevolje med navijači. Vstopnice so še višjo ceno od prvotne dosegale na črnem trgu, kar je kanadsko zvezno državo Ontario prisililo, da je sprejela poseben zakon o zaščiti navijačev, ki prepoveduje preprodajo vstopnic po višji ceni od prvotne.

Kazni za kršitelje znašajo od 2500 do 213.000 evrov za ponavljajoče kršitve. Zaradi omenjenega zakona je Fifa začasno ustavila prodajo vstopnic za tekme v Torontu z namenom, da bi njihovo prodajo prilagodila zakonu, ki je v petek vstopil v veljavo.

Svetovno prvenstvo se bo začelo 11. junija.