  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Fifa ugodila reprezentancam, sklad za SP 2026 se viša za 123 milijonov evrov

V primerjavi s prejšnjim turnirjem v Katarju bodo precej večje nagrade prejele tudi tri najvišje uvrščene reprezentance.
Infantino je izpostavil, da je Fifa v najboljšem finančnem položaju doslej. FOTO: Kent Nishimura/Afp
Galerija
L. Š.
29. 4. 2026 | 09:35
29. 4. 2026 | 09:42
3:36
A+A-

Mednarodna nogometna zveza Fifa je slaba dva meseca pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Kanadi, Mehiki in ZDA povečala skupni znesek, ki si ga bodo reprezentance razdelile za nastop na mundialu. Uvrščenim moštvom bo tako pripadlo dobrih 744 milijonov evrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Fifa je sicer decembra lani sporočila, da bo ta vsota znašala 621 milijonov evrov, a ga je zdaj povečala za 123 milijonov evrov.

Omenjeni ukrep je posledica tega, da je več nacionalnih nogometnih zvez izrazilo bojazen, da bi imele pod črto zaradi davkov in stroškov, povezanih s potovanjem, finančno izgubo. 

image_alt
Za preboj na mundial avtomobili, denar in zemlja

Fifa je njihove skrbi odpravila tako, da je sredstva za stroške priprav, ki so bila namenjena vsaki reprezentanci, zvišala z 1,2 milijona evrov na 2,1 milijona evrov. Povečala se je tudi nagradna premija, ki jo bo 48 udeleženk prejelo za nastop na svetovnem prvenstvu. Ta bo zdaj znašala 7,6 milijona evrov.

V povečanje so vključeni tudi stroški za delegacije in nakupe vstopnic.

Letošnje srečanje najboljših nogometnih reprezentanc na svetu naj bi bilo za Fifo najbolj dobičkonosno doslej, saj bo slednja z njim zaslužila več kot 111 milijard evrov.

V primerjavi s prejšnjim turnirjem v Katarju bodo precej večje nagrade prejele tudi tri najvišje uvrščene reprezentance. Zmagovalec bo prejel 42 milijonov evrov, drugouvrščeni 28 milijonov, medtem ko si bodo nogometaši za tretje in četrto mesto razdelili 24 oziroma 23 milijonov evrov.

»Fifa je ponosna, da je v najboljšem finančnem položaju v svoji zgodovini, kar nam omogoča, da lahko v takšnem obsegu pomagamo svojim članicam,« je o dodatnih finančnih sredstvih povedal predsednik Fife Gianni Infantino.

Kontroverznosti še pred začetkom tekmovanja

Poleg finančnih dodatkov je osrednja nogometna organizacija sprejela tudi sklep, da bo z rdečim kartonom kaznovala vsakega igralca, ki si bo med konfrontacijo z igralcem nasprotne ekipe zakril usta, kar je odziv na dogajanje v ligi prvakov februarja letos, ko je igralec Benfice Gianluca Prestianni na tak način z rasističnimi žaljivkami domnevno ozmerjal napadalca Reala Viniciusa Juniorja.

image_alt
Preobrat v primeru Vinicius: grešnik je homofob, ne rasist

Veliko prahu pred začetkom letošnjega največjega športnega dogodka so sicer dvignile tudi visoke cene vstopnic, kar je povzročilo precej nejevolje med navijači. Vstopnice so še višjo ceno od prvotne dosegale na črnem trgu, kar je kanadsko zvezno državo Ontario prisililo, da je sprejela poseben zakon o zaščiti navijačev, ki prepoveduje preprodajo vstopnic po višji ceni od prvotne.

Kazni za kršitelje znašajo od 2500 do 213.000 evrov za ponavljajoče kršitve. Zaradi omenjenega zakona je Fifa začasno ustavila prodajo vstopnic za tekme v Torontu z namenom, da bi njihovo prodajo prilagodila zakonu, ki je v petek vstopil v veljavo.

Svetovno prvenstvo se bo začelo 11. junija.

Več iz teme

FifaGianni InfantinoSP 2026vstopnicesvetovno prvenstvoproračun

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Delovna nesreča med gradnjo tržnice

Razveljavljene sodbe: ponovljeno sojenje za smrt delavcev v Celju

Po skoraj 17 letih od nesreče na gradbišču celjske tržnice bodo trije obtoženi znova pred sodiščem zaradi razveljavitve prvostopenjske sodbe. Kdo bo odgovarjal?
29. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo