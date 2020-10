Visok poraz sredinih tekmecev Slovenije

Ljubljana

Za zmago Hrvatov je zadel Mario Pašalić. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

- Italijanski nogometaši so v prijateljski tekmi z Moldavci, ki bodo prihodnjo sredo doma v dvoboju lige narodov izzvali Slovence, v Firencah uprizorili pravo igro mačke z mišjo. Potem ko so bili za razred ali dva boljši od tekmecev, so zmagali s 6:0.Za »azzure«, ki so upravičili vlogo favoritov, so ob dvakratnem strelcu(31. in 45.) v polno zadeli še(19.),(24.),(38., avtogol) in(73.).Hrvati so z zadetkomainv gosteh z 2:1 premagali Švicarje, za katere je častni gol dosegel. Nemci doma niso mogli ugnati Turkov (3:3), čeprav so z zadetki(45.),(59.) in(82.) trikrat vodili. Toda gostje so v Kölnu po zaslugi(51.),(68.) in(90.) vsakič izenačili.Brez zmagovalca se je razpletel tudi portugalsko-španski dvoboj (0:0), svetovni prvaki Francozi pa so kar s 7:1 odpihnili z igrišča Ukrajince.(25. in 35.) je k visoki zmagi prispeval dva gola, po enega pa(10.),(40., avtogol),(66.),(83.) in(89.). Edini zadetek za goste je dosegel(54.).