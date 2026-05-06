Visoka kazen za argentinskega mladeniča

Pristojni pri Svetovni nogometni zvezi (FIFA) so argentinskemu krilnemu igralcu Gianluci Prestianniju zaradi rasističnih žalitev kazen razširili na ves svet, poročajo različne agencije, med njimi tudi Reuters. Prestianniju tako grozi, da bo moral izpustiti prve tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, če ga bodo seveda uvrstili v reprezentanco Argentine.

Evropska nogometna zveza (UEFA) je članu Benfice po obtožbah, da je med dvobojem lige prvakov rasistično žalil brazilskega napadalca Viniciusa Juniorja iz madridskega Reala, izrekla prepoved igranja šestih tekem, od tega tri pogojno. Prepoved velja za vse Uefine klubske in reprezentančne dvoboje, ne pa za prijateljske ali domače ligaške tekme.

Razširitev kazni na ves svet, kar so zahtevali pri Uefi, pa pomeni, da bi moral 20-letni Argentinec izpustiti prvi dve tekmi letošnjega svetovnega prvenstva proti Alžiriji in Avstriji. Prestianni, ki je sicer doslej zbral le en nastop za reprezentanco, je eno tekmo kazni že odslužil na povratnem dvoboju proti Realu.