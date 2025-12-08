Visoka zmaga Šeškovega Manchester Uniteda

Nogometaši Manchester Uniteda so dosegli drugo zmago na zadnjih šestih tekmah v angleškem prvenstvu. V gosteh so s 4:1 odpravili igralce zadnjeuvrščenega Wolverhamptona. Benjamin Šeško še vedno okreva po poškodbi kolena.

Za rdeče vrage sta tokrat ob dvakratnem strelcu Brunu Fernandesu (v 25. in 82. minuti) v polno zadela še Bryan Mbeumo (51.) in Mason Mount (62.). Edini gol za domačo zasedbo, ki je bil hkrati njihov prvi na zadnjih osmih tekmah, je zabil Jean-Ricner Bellegarde v zaključku prvega dela.

Manchester United se e s sedmo zmago v petnajstih dvobojih na prvenstveni lestvici zavihtel na šesto mesto. Tako kot Chelsea na petem mestu imajo po 25 točk, četrtouvrščeni Crystal Palace je pri 26, na prvih treh mestih pa so Arsenal (33), Manchester City (31) in Aston Villa (30).

Zasedba trenerja Rubena Amorima bo v tem koledarskem letu odigrala še štiri tekme, od tega tri na domačem Old Traffordu. V naslednjem kolu bo 15. decembra gostila Bournemouth, nato jo čaka gostovanje pri Aston Villi, 26. decembra se bo srečala z Newcastlom, 30. decembra pa vnovič z Wolverhamptonom.