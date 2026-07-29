Vitor Campelos o prisotnosti Alberta Riere: Tukaj je vedno dobrodošel

Triurna drama druge tekme 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov na stadionu Z'dežele je imela pri loteriji strelov z bele točke srečen konec. Ali kot je že pred tekmo napovedal trener Vitor Campelos, da imajo le srečni Celjani lahko srečo. Imeli so jo in so si jo »krvavo« zaslužili, čeprav je tudi albanski prvak pokazal trdovratnost in nepopustljivost. Egnatia je bila v primerjavi z domačo tekmo v Rrogožini pred tednom dni v gosteh organizirana, disciplinirana in motivirana. Tudi zato je bil obraz trenerja Nevila Dedeja povsem skrušen.

»Ponosen sem. S 16 igralci smo igrali fizično tekmo. Škoda, bili smo blizu zgodovine za albanski nogomet. Celju želim veliko sreče,« je, kolikor je zmogel, povedal trener, ki je ošvrknil domači tabor in tekmeca s celjskega trenerskega stolčka Campelosa, češ da je izzival, žalil njegove igralce in tudi njegove sodelavce. »Nič ne vem. Nikoli. To je noro. Ves čas sem bil v našem prostoru in nikogar nisem žalil,« se je čudil Campelos, ki je šel skozi bitko živcev in preživel.

Super Mario Kvesić je albanskim prvakom zabil kar štiri gole. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Vedeli smo, da bo težko. Včasih morajo tudi velika moštva znati trpeti. Najpomembnejše je, da smo napredovali,« je z vidnim olajšanjem začel analizo 51-letni Portugalec. Pojasnil je, zakaj je bilo toliko trpljenja.

»Tekmeci so veliko igrali z dolgimi podajami, mi pa še nismo optimalno pripravljeni. Preveč igralcev se je moštvu pridružilo pozneje, nekateri še lovijo tekmovalni ritem, zato je bilo treba pazljivo upravljati obremenitve. V sredini smo poskušali ustvariti številčno premoč, saj se je Egnatia branila s petimi branilci v liniji in še s tremi pred njimi. Nadzorovali smo tekmo, gol pa smo prejeli po nasprotnem napadu, ki bi se mu morali izogniti,« je povedal in se dotaknil enajstmetrovk.

O Albertu Rieri in Benjaminu Verbiču Na tribuni je tekmo spremljal tudi Albert Riera. Španca so mnogi takoj povezali z vrnitvijo na trenerski stolček. Najbrž bi Riera hitro prejel vabilo predsednika Celja Valerija Kolotila, če ne bi izločili žilavih Albancev. »Ne vem, ali je bil tukaj ali ne, ampak trenerji pridejo gledat tekme. To je normalno. Tudi jaz, ko ne delam, gledam tekme Guimarãesa, Brage in Sportinga. Zame to ni težava. In tudi mislim, da je Riera tukaj dobro opravil svoje delo, zato je tukaj vedno dobrodošel,« ga ni motila Špančeva prisotnost, napovedano vrnitev Benjamina Verbiča (sinoči uradne potrditve še ni bilo) pa je Campelos na hitro odpravil. »Želim govoriti le o tekmi,« je odgovoril.

»Izbrali smo igralce, ki so bili v tistem trenutku najbolj samozavestni. Enajstmetrovke sicer treniramo, vendar ne vedno pred takšnimi tekmami, saj ne želimo ustvarjati občutka, da bomo tekmo zapeljali do strelov z bele točke,« je bil iskren trener, ki je pohvalil »super Maria« (Kvesić), strelca obeh celjskih golov in skupno kar štirih v dvoboju z albanskim prvakom.

Rekonvalescent Mark Zabukovnik je nedvomno velika okrepitev in je svojo nalogo opravil zelo solidno, a še ni povsem pripravljen za tako zahtevne tekme. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Če bi bil star 25 let, bi bil neverjeten igralec. Tudi pri 34 letih je vrhunski, odličen kapetan in zgled mlajšim.« Enajstmetrovko bi sicer moral izvesti Svit Sešlar. »Dogovorila sta se. Mario je imel v tistem trenutku več samozavesti in je zadel. Zato smo lahko zadovoljni,« je pojasnil in zatrdil, da igralci verjamejo v njegove taktične zamisli, in da ga prva tekma 3. kola kvalifikacij v Armeniji proti Araratu ne zanima, temveč le prva naslednja. Ta pa je še bolj zahtevna in spektakularna, sobotna prvenstvena doma proti Mariboru.