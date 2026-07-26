Vladar iz ozadja

Slavko Vinčić je preživel in kljub manjšim napakam vrhunsko izpeljal tekmo vseh tekem. Slovenski sodnik je požel pohvale povsod in od vsakogar, razen od Argentincev in njihovih privržencev. To je nogomet! Spektakli, kot je finale svetovnega nogometnega prvenstva, nam ponujajo nepozabne drame, sodniške napake pa tudi zarote z usodnimi posledicami. Naš sloki Slavko si jih ni privoščil veliko, vsekakor je bil na največji tekmi boljši, kot so bili pobalinski Argentinci z Lionelom Messijem. Slovenski nogomet je na mundialu doživel enega od vrhuncev v svoji mladi zgodovini, ki ima nadvse zanimivo ozadje, sporočilno za sedanjost in prihodnost.