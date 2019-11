Vladimir Putin v domače mesto po pomoč k Aleksandru Čeferinu

Moskva

Slovenec Aleksander Čeferin, prvi mož Evropske nogometne zveze, se bo danes v St. Peterburgu srečal z Vladimirjem Putinom. FOTO: Mavric Pivk

9.

december je datum, ki bo močno krojil usodo športne Rusije v naslednjih letih



V Rusiji vedno spektakli najvišje ravni

REUTERS Rusija je lani gostila imeniten mundial. Prizor pred tekmo med Nemčijo in Mehiko v Moskvi. FOTO: Reuters

- Velika Rusija si je na športnem zemljevidu v svojih dveh najbolj priljubljenih panogah dvakrat prav posebej zapomnila Slovenijo. Prvič ob porazu na odločilni tekmi za odhod na SP v nogometu 2010, drugič po izjemnem boju, a vendarle zmagi, na uvodni tekmi ZOI 2014 proti našim hokejskim risom. Zdaj je pred novim poglavjem: predsednik državebo poiskal pomoč pri našem rojakuOdmevi po Rusiji, pa ne le v športnih krogih, so ob zadnji napovedi Mednarodne protidopinške agencije, da bo državo zaradi novih prekrškov kaznovala s štiriletno prepovedjo nastopov na mednarodnih tekmovanjih in prirejanja športnih dogodkov najvišje ravni, so si med seboj močno različni. Ponekod so se že sprijaznili z nadaljevanjem že znane zgodbe z zadnjih zimskih iger v Pjongčangu, ko je vseh 169 športnikov ruske reprezentance moralo nastopiti brez nacionalnih simbolov, drugi ohranjajo optimizem, češ da tako hudo le ne bo. Prvi vtis ob napovedani kazni, ki naj bi jo sprejeli na izvršnem odboru agencije v ponedeljek, 9. decembra, pa ponuja največ razočaranja v nogometnem miljeju.Rusija se je namreč pred dnevi uvrstila na naslednji nogometni euro s prizorišči v kar 12 državah z 12 mesti, med katerimi je tudi St. Peterburg. Ta naj bi z eno najbolj sodobnih nogometnih aren stare celine nadaljeval izjemno zgodbo z zadnjega mundiala, povrh je prav to velemesto, po svetu znano predvsem po književnikih, veličastnem muzeju Jermitaž ter začetkih oktobrske revolucije, tudi zapisano kot prireditelj finalne tekme lige prvakov 2021. Toda čez noč se je zdaj pojavilo vprašanje – ali bo Rusija smela igrati na naslednjem EP? Če že, pa najbrž le brez nacionalnih simbolov kot nevtralna selekcija. Kot smo pisali že včeraj, so v skupinskem delu eura 2020 na štadionu v St. Peterburgu na sporedu tri tekme in za njimi še ena v četrtfinalu.Za kako pomemben dogodek v državi gre, je že potrdila objava predsednika Vladimirja Putina, ki je na svoji spletni strani zapisal – pri priči je to objavila državna tiskovna agencija–, da se bo na današnjo sredo prav v St. Peterburgu sestal z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom Evropske nogometne zveze. Putinova nagnjenost k športnim spektaklom je pač znana daleč naokrog. Rusija pa je ne glede na vse namige in kazni bodisi zaradi dopinga bodisi – kot v tem zadnjem primeru – zaradi prevar osrednjega nacionalnega laboratorija ponavadi prejemala čestitke za logistično brezhibno organizirana velika tekmovanja. Vključno z lanskim mundialom.In to bo zagotovo močan predsednikov adut tudi v današnjem pogovoru, ko bo kot prvi mož največje dežele na svetu v svojem domačem mestu upal na roko sodelovanja vodilnega funkcionarja krovne evropske nogometne zveze, doma iz Slovenije. Črnogledi zapisi v ruskih medijih namigujejo, da bi del eura, ki za zdaj pripada St. Peterburgu, lahko preselili v Bruselj, namesto ruskih nogometašev pa naj bi na prvenstvu igrali Škoti. Znani ruski nogometni menedžerne bi bil presenečen, če bi napovedane sankcije uresničile: "Kjer je dim, je tudi ogenj! Na olimpijskih igrah smo že nastopili kot nevtralna selekcija, to se nam lahko zgodi tudi zdaj."In tako je vzneseno napoved o možnosti, da bodo hokejisti moštva Washington Capitals s prvim asomeno od tekem naslednje sezone odigrali pred 80.000 gledalci na štadionu Lužniki v Moskvi, pri priči potisnil v senco novi zaplet glede Rusije in dopinga. Odštevanje do 9. decembra in končne odločitve se je začelo. S priokusom slabe volje in najbrž spet razočaranja ...