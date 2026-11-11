Vnuk slavnega Nizozemca je izbral očetovo domovino

Priimek Cruijff ostaja trdno povezan s svetom nogometa. Zapuščina legendarnega nekdanjega nizozemskega nogometaša in trenerja Johana Cruijffa , ki je umrl leta 2016, živi naprej. Po karieri njegovega sina Jordija zdaj pomembne korake v nogometu dela tudi njegov vnuk Shea , ki je prejel vpoklic v reprezentanco Združenih držav Amerike do 18 let.

Shea Cruijff-Beane , najmlajši sin Chantal Cruijff , se bo v prihodnjih dneh pridružil ameriški izbrani vrsti, ki jo čakata dve pripravljalni tekmi. Vnuk slovitega Nizozemca igra na položaju zveznega igralca, trenutno pa se kali v mladinskem pogonu španskega kluba Nàstic de Tarragona.

Na voljo ima tri reprezentance

Mladi nogometaš ima kar tri državljanstva: špansko (tam se je rodil), nizozemsko (od koder prihaja družina njegove matere) in ameriško (po očetu). Čeprav je zdaj sprejel vabilo ameriške selekcije do 18 let, lahko v prihodnosti še vedno zamenja nogometno državljanstvo in zaigra za katero od preostalih dveh držav.

Nogomet je bil del njegovega življenja že od malih nog. Poleg slavnega dedka in strica je bil z igro tesno povezan tudi njegov oče Todd Beane , ki je v ZDA igral v prvi univerzitetni ligi NCAA za kolidž Dartmouth, nato pa se je preizkusil tudi v profesionalnem nogometu.

Ameriška reprezentanca do 18 let se bo na prihajajoči akciji na Portugalskem pomerila z domačo izbrano vrsto in Norveško.