Vodilnega dvojca druge lige nihče ni vprašal nič

Ljubljana



Ogorčena predsednika

Če bi NZS sprejela predlog prvoligaških klubov, da bi izpadel le zadnji, bi največ pridobile trenutno devetouvrščene Domžale.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Solidarnost pretvoriti iz besed v dejanja

55

tekem bi še odigrali v 1. SNL, da bi izpeljali sezono, in še dve dodatni kvalifikacijski za obstanek

- »Prednostno si želimo sistem tekmovanja po načelu 9+1, kar bi pomenilo, da bi po koncu sezone 2019/20 zaradi izrednih razmer izpadla zgolj ena ekipa. Natančneje: zadnja na lestvici,« so v sporočilu za javnost zapisali slovenski nogometni prvoligaši, potem ko so uskladili podrobnosti o nadaljevanju sezone.Brez posledic pandemije koronavirusa ne gre niti v slovenskem nogometu. Deseterica prvoligašev je presenetila z nenavadno odločitvijo, s katero je spravila v bes vodilna drugoligaša Koper in Gorico. V primeru potrditve tekmovalne formule 9+1, kar bi bil paradoks glede na to, da bi nadaljevanje sezone izpeljali povsem v skladu s tekmovalnimi pravilniki, bi krajšo potegnil drugouvrščeni v 2. SNL. Trenutno je druga Gorica.»Ne razumem in ne vem, s kakšnim ciljem so prišli do takšne formule,« se je z ogorčenjem odzval predsednik ND Gorica, ki ga je zelo zmotilo, da so se o usodi drugoligaških moštev in tekmovalne sezone pogovarjali brez sodelovanja s klubi iz 2. SNL. Podobno ogorčen je bil prvi mož Kopra»Res je Koper prvi in tudi če bi bil na koncu prvenstva prvi, ne vem, s kakšno pravico so se odločili, da bodo drugega na lestvici prikrajšali za to, da bi na igrišču poskušal napredovati v prvo ligo. To je odločitev mimo vseh športnih pravil,« je bil odločen največji pokrovitelj koprskega kluba, ki sicer vztraja pri tem, da bi bila edina rešitev, da bi čez tekmovanje naredili križ ter se raje pametno in ob upoštevanju vseh razmer pripravili za naslednjo sezono. Saj da klubi v 2. SNL niso sposobni izpeljati do konca sezone, ker ni mogoče izpolniti vseh zahtev. In spomnil na geslo o enakopravnosti in enakovrednosti, ki da jo zagovarjajo tudi pri evropski nogometni zvezi v Nyonu in svetovni organizaciji v Zürichu.Iz goriškega tabora so šli še dlje pri obtožbah o pomenljivi formuli 9+1. Arčon je neprikrito izpostavil Domžale. »Razumem Domžalčane, poskušajo se rešiti iz zagate na vse možne načine. Vem, v kakšnem položaju so, in vem, kako se počutijo. Gorica je šla lani skozi takšno izkušnjo in v dodatnih kvalifikacijah potegnila krajši konec. Kolikor vem, se drugi klubi, ki jim tudi še grozijo dodatne kvalifikacije, raje nagibajo k povečanju prve lige. Bolje bi bilo, da bi se pogovarjali o tem, in ne o tem, kako bi nekoga nepošteno izločili iz boja. Ne vidim druge možnosti, kot da NZS potegne črto in odloči,« je poskušal jezo brzdati Arčon.Prvoligaši so v pismu za javnost tudi poudarili, da med njimi ni razkola in da so postavili temelj za zagon nogometa. Na vsak način bo pri odločanju o tem, kako naprej, v ospredju zdravje vseh športnikov in športnih delavcev. Zato želijo solidarnost med klubi pretvoriti iz besed v dejanja.Zeleno luč bo vendarle prižgala vlada, ko bo imela na voljo dovolj ustreznih informacij o tem, ali bi lahko prvenstvo izpeljali s čim manj tveganja za zdravje udeležencev. Po načrtih naj bi 1. SNL zaživela konec maja (23. ali 30.), medtem ko je okvirni načrt Uefe, da bi se prvenstva končala do 3. avgusta.Edina država, ki se je že odločila, da prvenstva ne bo nadaljevala, je Nizozemska. Do 1. septembra je namreč vlada prepovedala vsa nogometna tekmovanja.