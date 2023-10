Celje tudi s Krznarjem maršira proti naslovu

Nogometaši Celja so v 14. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale s 3:1 (1:0). Celjani so prišli do nove, četrte zaporedne zmage in še naprej ostajajo vodilna ekipa Prve lige Telemach. Danes so v večini tekme povsem nadigrali goste iz Domžal, ki so izgubili četrtič na zadnjih petih tekmah.

Celjani so zapravili veliko priložnosti (16-3 v strelih, 9-2 v okvir vrat), tako da so bili gosti dolgo časa v igri za vsaj točko. Celjski nogometaši, ki so pogrešali kaznovanega Nina Koutra ter poškodovane Matjaža Rozmana, Aljošo Matka in Matica Vrbanca, so že po dobri minuti prišli v enem napadu do dveh priložnosti, najprej je Tamar Svetlin zadel prečko, nato pa je še Jegor Prucev sprožil iz prve ter žogo poslal malce previsoko. V tretji minuti pa je po podaji z leve strani Julien Lamy zgrešil iz bližine.

Domači igralci so še naprej prevladovali in nizali akcije, med drugim so po novem nevarnem strelu v 19. minuti, takrat Nina Milića, iztržili kot, po njem pa so se gosti reševali na golovi črti. Nekaj sekund zatem, v začetku 21. minute, pa so izbranci Damirja Krznarja, ki je dobro zamenjal Alberta Riero in še drugič zmagal, povedli, zadel je Damjan Vuklišević, potem ko je v bližini gola iz prve zadel po lepi Milićevi podaji.

Gostitelji so še naprej grozili, Prucev je v 32. minuti le za malenkost zgrešil s strelom od daleč, v 38. minuti pa so dotlej povsem nebogljeni gosti, ki jih v zadnjem času tepejo težave s poškodbami predvsem v obrambi, prišli do prvega strela, vendar je bil Jošt Pišek precej nenatančen. Vendar je bila to osamljena akcija, medtem ko so gostitelji še naprej napadali, streljali (12-1 v strelih v prvem polčasu), tudi Lamy iz bližine v 44. minuti, a je na srečo Domžalčanov po vseh teh poskusih ostalo zgolj 1:0.

Takoj po začetku drugega dela je spet poskusil Prucev, so pa Domžalčani ta del igre začeli nekoliko odločneje in nekajkrat prišli v kazenski prostor domače vrste, v 66. minuti pa unovčili napako Luke Bobičanca za 1:1. Nogometaš Celja je žogo podaril Filipu Stupareviću, ki je prišel pred vratarja Matka Obradovića in ga tudi premagal.

Toda takoj zatem se je spet nadaljevala prevlada Celja. In ga nagradila v 72. minuti, ko je sodnik po pregledu posnetka dosodil najstrožjo kazen po igranju z roko Lukasa Hempta. Z bele pike je v 74. minuti zadel povratnik po poškodbi in kapetan Denis Popovič za novo vodstvo celjske ekipe.

V 89. minuti so Celjani, ki so tudi v končnici imeli kar nekaj lepih priložnosti, spet zadeli, po Popovičevi podaji je iz bližine zadel Gregor Bajde za končnih 3:1, kar so sodniki preverili še z Varom zaradi domnevnega položaja. Celje bo v 15. krogu prihodnjo nedeljo gostilo Olimpijo.

Prva liga Telemach, 14. kolo:

Petek:

Celje – Domžale 3:1 (1:0; Vuklišević 21., Popovič 74./11m, Bajde 89.; Stuparević 66.)

Sobota:

Koper – Bravo (17.30)

Maribor – Rogaška (20.15)

nedelja:

Kalcer Radomlje – Mura (15.00)

Olimpija – Aluminj (17.30)