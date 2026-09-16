Vodja angleških sodnikov: Gol Haalanda bi moral biti razveljavljen

Video sodnik Var je storil napako na derbiju angleške nogometne lige minuli vikend, v katerem je Manchester City premagal Manchester United. Vodja angleške sodniške organizacije Howard Webb je to priznal v oddaji premier league. Že prej so napako priznali pri Združenju profesionalnih sodnikov v Angliji. Vpletena sodnika bosta nekaj časa počivala.

Manchester City je derbi na stadionu Old Trafford dobil, kljub temu, da je igral z igralcem manj, po zaslugi gola Erlinga Haalanda v 60. minuti. Gol je bil sprva razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, a so ga po pregledu posnetka (Var) naknadno priznali. Haaland namreč ni bil v prepovedanem položaju. Vendar pa sodniki v sobi za Var niso opazili prepovedanega položaja njegovega soigralca Enza Fernandeza.

»Bil sem zelo razočaran nad tem, kako se je vse skupaj odvilo,« je dejal Webb. »In nihče ni zaradi tega bolj razočaran kot sodniki sami.« Pojasnil je, da so se videosodniki preveč osredotočili na Haalanda, in težavo opisal kot »tunelski vid«.

»Gol bi moral biti razveljavljen,« je jasno izjavil Webb. »Žal se to ni zgodilo. Situacijo bomo analizirali, potegnili zaključke in se poskušali iz nje kaj naučiti, da bi se v prihodnje izognili takšni nenavadni napaki.« Vpletena sodnika – Matt Donohue in njegov pomočnik Blake Antrobus – do konca reprezentančnega premora ne bosta delegirana za tekme angleškega prvenstva.