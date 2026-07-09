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Nogomet

Vodja sodnikov Fife v bran kolegom: Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v nogometu

Collina je po pritožbi Egipta odločno stopil v bran sodnikom na mundialu.
Pierluigi Collina velja za enega najbolj spoštovanih in prepoznavnih sodnikov vseh časov. FOTO: Sam Navarro/Reuters
Galerija
Pierluigi Collina velja za enega najbolj spoštovanih in prepoznavnih sodnikov vseh časov. FOTO: Sam Navarro/Reuters
B. P., STA
9. 7. 2026 | 12:19
9. 7. 2026 | 12:38
3:23
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Vodja sodniške komisije pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), legendarni italijanski sodnik Pierluigi Collina, je stopil v bran francoskemu sodniku Francoisu Letexierju, ki se je po tekmi osmine finala svetovnega prvenstva med Argentino in Egiptom znašel pod ostrimi kritikami egiptovske nogometne zveze.

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Egipt je po porazu z 2:3 vložil uradno pritožbo proti Letexierju in njegovi sodniški ekipi ter zahteval njihovo izključitev s turnirja. Collina je v pogovoru, objavljenem na spletni strani Fife, zavrnil očitke in odločno podprl sodnike na prvenstvu.

»Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v našem športu. Nihče ne more podvomiti o integriteti sodnikov na svetovnem prvenstvu. Ko se to zgodi, lahko sproži odzive, ki vodijo do groženj njim in njihovim družinam. To ni prav,« je dejal Collina.

Egipt razburjen zaradi več odločitev

Egipt je bil po dvoboju z Argentino najbolj nezadovoljen zaradi razveljavljenega gola Mostafe Zika, ki ni obveljal zaradi prekrška v pripravi napada. Pri tem so opozorili na še dva incidenta pred poznim zmagovitim golom Argentine. 

Pierluigi Collina je na čelu Fifine sodniške komisije od leta 2017. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Pierluigi Collina je na čelu Fifine sodniške komisije od leta 2017. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Letexier ni dosodil enajstmetrovke za Egipt, potem ko je po dvoboju z Julianom Alvarezom v kazenskem prostoru padel Mohamed Salah. Egipčani so menili tudi, da bi moral sodnik drugače presoditi dogajanje ob Hamdiju Fathiju, ki so ga argentinski branilci v kazenskem prostoru vlekli za dres in ovirali.

Collina je te očitke zavrnil. Po njegovih besedah je pri dvoboju med Salahom in Alvarezom šlo za »normalen nogometni stik«, saj je argentinski napadalec prvi dobil žogo. Pri razveljavljenem egiptovskem golu pa je pojasnil, da je Marwan Attia pred zadetkom »očitno stopil na nogo« Lisandru Martinezu.

VAR lahko preveri celotno pripravo napada

Collina je dodatno pojasnil tudi delovanje tehnologije VAR pri doseženih zadetkih. Poudaril je, da se po vsakem golu preverja tudi napadalna posest oziroma dogajanje pred samim zaključkom akcije.

»Po vsakem doseženem golu VAR preveri napadalno posest. Če se v pripravi napada ugotovi prekršek, ki je vplival na gol, bo VAR priporočil pregled dogajanja na igrišču. Ni določene omejitve glede oddaljenosti od gola ali časa med incidentom in golom,« je zatrdil Collina.

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Italijan je pri tem zavrnil tudi namige, da bi Fifa lahko kakorkoli vplivala na sodniške odločitve.

»Nihče ne more trditi, da Fifa lahko kakorkoli vpliva na sojenje, to ne more niti predsednik Fife [Gianni Infantino]. Vedno je pokazal svojo polno podporo ekipi Fife, hkrati pa nam je zaupal, da bomo delali povsem neodvisno. Sodniki tekem sprejemajo poštene odločitve in tako kot igralci in trenerji vedno poskušajo dati vse od sebe,« je še dejal Collina.

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FifaVARGianni Infantinonogometni sodnikiargentinska nogometna reprezentancaPierluigi CollinaSP 2026SP v nogometu

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