Vodstvo Atletica reže plače Janu Oblaku in drugim nogometašem

Številni španski nogometni klubi so se po pandemiji novega koronavirusa znašli v hudih likvidnostnih težavah. Vodstvo Barcelone je zavoljo negotove prihodnosti prvo ponudilo znižanje plač svojim igralcem, za ta korak sta se odločila tudi madridski Atletico, moštvo slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, ter Espanyol.



»Izjemno negotove razmere so nas prisilile v ta ukrep. Če želi klub preživeti, potem je ta korak nujen. Sprožili bomo postopek za uveljavitev posebnega interventnega zakona, ki delodajalcem omogoča, da v izrednih razmerah začasno zniža plače nogometašem, trenerjem, tehničnemu osebju in vsem zaposlenim v klubu,« je v zvezi s tem dejal prvi operativni mož madridskega moštva Miguel Angel Gil. Izvršni direktor Atletica sicer ni želel razkriti za kakšno znižanje plač bo šlo, nekateri španski mediji pa so že namignili, da bi se prihodki rdeče-belih, ki so v osmini finala evropske lige prvakov izločili lanskega zmagovalca iz Liverpoola, znižali tudi za 70 odstotkov.

Pol milijarde evrov premostitvenega posojila

Španska nogometna zveza (RFEF) je pred dnevi sporočila, da bo za reševanje finančnih težav španskih nogometnih klubov, ki so se zaradi pandemije koronavirusne bolezni znašli v likvidnostnih težavah ter pred grozečo likvidacijo, namenila pol milijarde evrov. Denar bo namenila klubom, ki ne morejo zahtevati povračila izgubljenih televizijskih pravic iz obdobja, ko se tekme ne igrajo. Rok za poplačilo tega premostitvenega posojila bo znašala pet let. Vodstvo Barcelone je prvo začele pogovore za znižanje plač, igralci tega slovitega kolektiva - med njimi je tudi slovenski rokometaš Jure Dolenec - pa niso našli skupnega jezika o odstotni višini odtegljaja.