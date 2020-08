Vodstvo Barcelone že zavzeto išče novega trenerja

Ljubljana – Kar je bilo le še vprašanje časa, se je zdaj tudi uresničilo. Vodstvo nogometnega kluba Barcelona je po poročanju različnih španskih medijev že sklenilo, da bo odpustilo neuspešnega trenerja Quiqueja Setiena.



Strateg iz Santanderja, ki je januarja letos na trenerskem stolčku katalonskega moštva zamenjal Ernesta Valverdeja, ni upravičil visokih pričakovanj odgovornih pri Barceloni. Kaplja čez rob je bil polom, ki so ga Lionel Messi, Luis Suarez & Co., ki so se morali v španskem prvenstvu sprijazniti z drugim mestom za madridskim Realom, doživeli v četrtfinalu lige prvakov, v katerem so kar z 2:8 klonili pred nogometaši münchenskega Bayerna.



»Seveda so se moje možnosti, da ostanem pri Barceloni, zdaj močno poslabšale,« se je po hudem porazu zavedal Setien. Kdo ga bo nasledil na trenerskem položaju, še ni znano. Vroči kandidat, da prevzame vodenje Kataloncev, je Ronald Koeman. Nekdanji nizozemski as je med letoma 1989 in 1995 nosil dres Barcelone, z njo štirikrat osvojil naslov španskega prvaka in leta 1992 tudi ligo prvakov.



Vprašanje je le, kako bi 57-letni strokovnjak iz Zaandama službovanje v katalonski metropoli uskladil z delom selektorja nizozemske reprezentance. Kot kandidata za trenerja Barcelone se od dolgoletnem članu moštva Xaviju omenja tudi Argentinec Mauricio Pochettino.