NK Maribor: Krivi smo mi, čas za resetiranje

Potem ko so svoje mnenje o navijaškem incidentu na sobotnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu sporočili vodstvo Nogometne zveze Slovenije, policija ter predstavniki zavoda Šport Maribor in varnostnega podjetja M.B. Events, se je oglasilo še vodstvo NK Maribor.

Sporočilo iz vijoličnih pisarn objavljamo v celoti.

»To, kar se je zgodilo ob predčasnem koncu derbija v Ljudskem vrtu, je najtežji trenutek v tej zahtevni sezoni. Doživeli smo boleč udarec, hujši od poraza na igrišču. Gre za odraz vsega, kar se je dogajalo v preteklem obdobju in za kar smo krivi mi kot klub. Pripeljalo pa je to tega, da so se negativne zadeve kopičile in izbruhnile v sobotnem večeru. Ampak žal na nedopusten in najbolj boleč način.

NK Maribor se iskreno opravičuje zaradi dogodkov, ki so se zgodili v soboto zvečer v Ljudskem vrtu in so ogrozili varnost udeležencev ter škodili ugledu NK Maribor. Znano je, kakšna je vijol’čna strast, da so sezono ob športnih neuspehih zaznamovala številna razočaranja, vendar je sobotno dogajanje šlo predaleč. Kar se je zgodilo, ne sodi k obogatitvi spektakla na tribunah.

V nogometu so težki trenutki neizogibni. Veliki klubi se soočajo s pritiskom, kritikami in močnimi čustvi. Maribor ima kot najtrofejnejši klub v državi velik pomen za slovenski nogomet. Biti vodilni pa tudi pomeni prevzeti odgovornost: prvi, najglasneje in brez iskanja izgovorov, tudi v trenutkih, ko boli. Še posebej takrat, ko boli. To je trenutek, ko moramo zaupanje povrniti z delom, ne z besedami. Kot klub sprejemamo odgovornost in bomo sprejeli posledice ter kazen, ki jo bodo določili disciplinski organi. Ob tem pa vložili neizmeren trud v prizadevanja, da se ne le sobotni dogodki, ampak karkoli podobnega, nikoli več ne ponovi.

Opravili bomo temeljito analizo, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki so privedli do tovrstnega navijaškega izbruha. Tako po športni plati kot glede zunanjih dejavnikov. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bodo navijači svojo pripadnost klubu ter vrednote, ki nas delajo posebne, izražali na pravi način — tako kot so to že velikokrat pokazali s ponosnim predstavljanjem naših barv in identitete.

S klubske strani pa lahko zagotovimo, da bomo storili vse, da bo nova sezona drugačna. Že zdaj lahko napovemo, da se obeta obdobje velikih sprememb. Pred nami je 'resetiranje', glede kadrovskih zadev in preoblikovanja ekipe, za boljšo podobo na igrišču. Le z enim skupnim ciljem: vrniti Maribor, kamor sodi.«