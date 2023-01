Vojna za Dinamo dosegla tudi Maribor

Potem ko je 45 članov skupščine skupaj s tremi člani nadzornega sveta zagrebškega nogometnega kluba Dinamo kazensko ovadilo dolgoletnega prvega moža kluba Zdravka Mamića, bo ta v četrtek opoldne spregovoril pred mediji v Mostarju.

Dogajanje v prestolnici so na Hrvaškem že poimenovali »vojna za Dinamo«, medtem ko inšpektorji pregledujejo dogajanje v taboru modrih pa se je po poročanju Sportskih novosti med 49 ovadenimi znašel tudi nekdanji trener in nogometaš kluba Damir Krznar, ki od avgusta v 1. SNL vodi Maribor in je bil na Hrvaškem znan kot eden najbolj zvestih »vojakov« nekdanjega vodstva.

»Napočil je trenutek, da psu rečemo pes in tatu – tat,« je medije v Bosno in Hercegovino, kamor je prebegnil po izrečeni zaporni kazni v domovini, povabil Mamić, ki naj bi tudi z druge strani meje pritiskal na upravni odbor. V zadnjih intervjujih, ki jih je opravil v Bosni in Hercegovini, je Mamić sicer že namigoval na to, da izgublja vpliv v klubu.

Maribor je ob 13. uri s Krznarjem na klopi začel pripravljalno tekmo v domačem Ljudskem vrtu, ki ga je obiskal drugoligaš Aluminij.