Nogomet

Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

Tekma med evropskimi prvaki Španci in zmagovalci turnirja Copa America Argentinci je bila sprva predvidena za 27. marec na štadionu Lusail v Dohi.
Zadnjo besedo imata predsednik Uefe Aleksander Čeferin in njegov južnoameriški (Conmebol) kolega Alejandro Dominguez. FOTO: Daniel Duarte/AFP
Zadnjo besedo imata predsednik Uefe Aleksander Čeferin in njegov južnoameriški (Conmebol) kolega Alejandro Dominguez. FOTO: Daniel Duarte/AFP
F. T.
4. 3. 2026 | 16:05
4. 3. 2026 | 16:09
3:10
Evropski in južnoameriški nogometni voditelji bodo pred četrtkovim rokom opravili še zadnje pogovore o tem, ali in kje bo odigrana letošnja Finalissima med Španijo in Argentino. Kot najverjetnejša alternativa Dohi se po navedbah agencije Reuters omenja London. Zadnjo besedo o prizorišču pristižne tekme imata predsednik Uefe Aleksander Čeferin in njegov južnoameriški (Conmebol) kolega Alejandro Dominguez.

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Tekma med evropskimi prvaki Španci in zmagovalci turnirja Copa America Argentinci je bila sprva predvidena za 27. marec na štadionu Lusail v Dohi. Toda vse manj je verjetno, da bo gostitelj Katar, potem ko je tamkajšnja nogometna zveza za nedoločen čas ustavila turnirje zaradi ameriških in izraelskih napadov na Iran ter povračilnih raketnih napadov na Arabski polotok. Ameriški predsednik Donald Trump deluje neomajno pri napadih na Perzijce.

Nazadnje Argentina premagala Italijo

Španska nogometna zveza (RFEF) si prizadeva za hitro odločitev, saj reprezentance marčevski reprezentančni termin razumejo kot ključno pripravo na svetovno prvenstvo v Severni Ameriki, ki bo junija in julija.

Aleksander Čeferin med zadnjim zasedanjem kongresa Uefe v Bruslju. FOTO: Pau Barrena/AFP
Aleksander Čeferin med zadnjim zasedanjem kongresa Uefe v Bruslju. FOTO: Pau Barrena/AFP

»Vem, da pogajanja potekajo,« je v ponedeljek za španski javni radio RNE dejal selektor Španije Luis de la Fuente. »Najprej je kot družba najpomembneje ustaviti konflikt, a ko si enkrat v njem in ne veš, kako dolgo bo trajal, je rešitev – dokler tam ne moreš igrati – čim prej najti drugo prizorišče.«

Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

Prejšnjo Finalissimo je leta 2022 gostil londonski Wembley, kjer je Argentina premagala Italijo. Štadion je sicer 27. marca že rezerviran za tekmo Anglija – Urugvaj, vendar ima London več drugih prizorišč, primernih za takšno tekmo, zato ostaja najverjetnejša alternativa, če Doha dokončno odpade.

Razmišljajo tudi o drugih tekmecih

Čeprav si Španci želijo dvoboja z Argentino in zvezdniki, kot je Lionel Messi, viri pravijo, da je njihova glavna skrb, da ne bi zapravili zadnjega reprezentančnega termina pred svetovnim prvenstvom. Zato že razmišljajo tudi o morebitnih drugih nasprotnikih. Španija ima tri dni pozneje predvideno prijateljsko tekmo z Egiptom.

Španska zveza je predlagala za prizorišče tekme Madrid, vendar je argentinska zveza to zavrnila, saj je želela nevtralno prizorišče in ne prednosti domačega igrišča za Španijo. Maroko je ponudil organizacijo tekme, a španska zveza tega ni podprla zaradi napetosti v ozadju glede svetovnega prvenstva 2030, ki ga bodo skupaj gostile Španija, Maroko in Portugalska – obe državi si namreč prizadevata gostiti finale.

Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Novice  |  Svet
V živo:      V živo: Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
4. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

»Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
3. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Aleksander ČeferinŠpanska nogometna reprezentancaargentinska nogometna reprezentancafinalissimavojna v IranuDonald Trump

Šport  |  Nogomet
Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

Tekma med evropskimi prvaki Španci in zmagovalci turnirja Copa America Argentinci je bila sprva predvidena za 27. marec na štadionu Lusail v Dohi.
4. 3. 2026 | 16:05
Preberite več
Novice  |  Svet
Rusija si lahko od vojne v Iranu obeta zgolj koristi

Tako zahodni kot ruski analitiki opozarjajo, da se ameriško-izraelski napad kaže kot »blagoslov« za interese Moskve.
Boris Čibej 4. 3. 2026 | 15:37
Preberite več
Novice  |  Svet
Napad na Iran je že prerasel v regionalni konflikt

Islamska republika se je na izraelsko-ameriško posredovanje odzvala s serijo organiziranih in strateško premišljenih povračilnih ukrepov.
Boštjan Videmšek 4. 3. 2026 | 15:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nov odpoklic izdelka v Eurospinu

Uprava za varno hrano je bila obveščena o distribuciji neskladnega živila na slovenski trg, v katerem so ugotovili preseženo vrednost ostanka pesticida.
4. 3. 2026 | 15:10
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija v Združene arabske emirate pošilja dodatno pomoč

Na poti v domovino je prvo letalo s slovenskimi državljani, ki je danes dopoldne vzletelo z letališča v Maskatu.
4. 3. 2026 | 14:52
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Biseri Inđije

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Huma Kotor Bay

Sodobni ritem Sredozemlja

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

