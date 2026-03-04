Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

Evropski in južnoameriški nogometni voditelji bodo pred četrtkovim rokom opravili še zadnje pogovore o tem, ali in kje bo odigrana letošnja Finalissima med Španijo in Argentino. Kot najverjetnejša alternativa Dohi se po navedbah agencije Reuters omenja London. Zadnjo besedo o prizorišču pristižne tekme imata predsednik Uefe Aleksander Čeferin in njegov južnoameriški (Conmebol) kolega Alejandro Dominguez.

Tekma med evropskimi prvaki Španci in zmagovalci turnirja Copa America Argentinci je bila sprva predvidena za 27. marec na štadionu Lusail v Dohi. Toda vse manj je verjetno, da bo gostitelj Katar, potem ko je tamkajšnja nogometna zveza za nedoločen čas ustavila turnirje zaradi ameriških in izraelskih napadov na Iran ter povračilnih raketnih napadov na Arabski polotok. Ameriški predsednik Donald Trump deluje neomajno pri napadih na Perzijce.

Nazadnje Argentina premagala Italijo

Španska nogometna zveza (RFEF) si prizadeva za hitro odločitev, saj reprezentance marčevski reprezentančni termin razumejo kot ključno pripravo na svetovno prvenstvo v Severni Ameriki, ki bo junija in julija.

Aleksander Čeferin med zadnjim zasedanjem kongresa Uefe v Bruslju. FOTO: Pau Barrena/AFP

»Vem, da pogajanja potekajo,« je v ponedeljek za španski javni radio RNE dejal selektor Španije Luis de la Fuente. »Najprej je kot družba najpomembneje ustaviti konflikt, a ko si enkrat v njem in ne veš, kako dolgo bo trajal, je rešitev – dokler tam ne moreš igrati – čim prej najti drugo prizorišče.«

Prejšnjo Finalissimo je leta 2022 gostil londonski Wembley, kjer je Argentina premagala Italijo. Štadion je sicer 27. marca že rezerviran za tekmo Anglija – Urugvaj, vendar ima London več drugih prizorišč, primernih za takšno tekmo, zato ostaja najverjetnejša alternativa, če Doha dokončno odpade.

Razmišljajo tudi o drugih tekmecih

Čeprav si Španci želijo dvoboja z Argentino in zvezdniki, kot je Lionel Messi, viri pravijo, da je njihova glavna skrb, da ne bi zapravili zadnjega reprezentančnega termina pred svetovnim prvenstvom. Zato že razmišljajo tudi o morebitnih drugih nasprotnikih. Španija ima tri dni pozneje predvideno prijateljsko tekmo z Egiptom.

Španska zveza je predlagala za prizorišče tekme Madrid, vendar je argentinska zveza to zavrnila, saj je želela nevtralno prizorišče in ne prednosti domačega igrišča za Španijo. Maroko je ponudil organizacijo tekme, a španska zveza tega ni podprla zaradi napetosti v ozadju glede svetovnega prvenstva 2030, ki ga bodo skupaj gostile Španija, Maroko in Portugalska – obe državi si namreč prizadevata gostiti finale.