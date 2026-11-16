Infantino ima novega tekmeca, ki prihaja iz ožjega kroga Aleksandra Čeferina

Predsednik Francoske nogometne zveze Philippe Diallo bo najverjetnejši kandidat za prvega moža Mednarodne nogometne zveze Fife, se na poročanje Guardiana opirata nemška (dpa) in francoska tiskovna agencija (AFP).

Po informacijah omenjenega britanskega časnika bi lahko bil prav 63-letni Francoz kandidat Evropske nogometne zveze (Uefe), predstavila pa naj bi ga v torek. Rok za oddajo kandidatur za predsednika Fife je sreda, volilni kongres pa bo 18. marca prihodnje leto v Maroku.

Glavni favorit, da obdrži položaj, je v zadnjih mesecih ostro kritizirani Gianni Infantino, ki je na čelu Fife vse od leta 2016. Infantino, nekdanji visoki funkcionar Uefe, je v evropskem nogometnem prostoru zaradi številnih spornih odločitev in dogodkov zelo nepriljubljen, uživa pa podporo v večjem delu preostalega sveta.

Viri blizu Uefe so za dpa povedali, da se nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger naposled ni odločil za kandidaturo, čeprav so pred tem medijska poročila namigovala nasprotno. Zdajšnji prvi mož francoske zveze Diallo nikoli ni bil poklicni nogometaš. Od leta 2023 je član izvršnega odbora Uefe in s tem del najožjega kroga okoli predsednika Aleksandra Čeferina.

Tudi slovenski funkcionar ostro nasprotuje Infantinu, a je že pred časom napovedal, da se za predsednika Fife ne bo potegoval. Si bo pa skušal zagotoviti nov mandat na čelu krovne evropske zveze. Kandidata za predsednika Fife sta tudi Kozo Tashima, častni predsednik japonske zveze, in nekdanji švicarski nogometaš Ramon Vega.