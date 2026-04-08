Vožnja s ponarjenim vozniškim dovoljenjem se je končala na Fernetičih

Devetnajstletni napadalec videmskega nogometnega kluba Udinese Idrisa Gueye se je pretekli teden znašel v neprijetnem položaju, ki je zasenčil njegovo vrnitev na igrišče v Serie A. Potem ko je mladi Senegalec na posoji iz Metza pomagal Udineseju do remija proti Comu, so v javnost prišle podrobnosti o njegovem bližnjem srečanju s policijo na mejnem prehodu Fernetiči.

Tržaški obmejni policisti so Gueyeja ustavili ob vrnitvi iz Slovenije. Kar bi moral biti rutinski postopek, se je sprevrglo v pravni zaplet: policija je ugotovila, da je njegovo vozniško dovoljenje ponarejeno. Proti nogometašu je bila vložena kazenska ovadba zaradi uporabe ponarejenih listin (po 489. členu italijanskega kazenskega zakonika), vozilo pa mu je bilo takoj odvzeto.

Videmčani so za obrambo svojega igralca že najeli odvetnika. Obramba bo temeljila na nogometaševi dobrovernosti; Gueye naj bi bil namreč prepričan, da razpolaga z veljavnim senegalskim dokumentom.

Primer mladega napadalca sicer ni osamljen. Evropski klubi se vse pogosteje srečujejo s podobnimi težavami afriških nogometašev, ki izvirajo iz zapletenih postopkov priznavanja tujih vozniških dovoljenj v državah Evropske unije.