Vpil je na igralce, ne na sodnika

Pri srbski nogometni reprezentanci niso navdušeni nad uvodno bero v ligi narodov. Na štirih tekmah niso dobili niti ene točke, porazi so si sledili doma z Grčijo in Nizozemsko ter na tujem v Münchnu in Eindhovnu.

Prav to zadnje gostovanje pri Nizozemcih je strokovnemu štabu s selektorjem Veljkom Paunovićem ponudilo največ upanja pred nadaljevanjem, saj je bil poraz znosen (1:2), igra proti uglednemu tekmecu pa vsaj občasno konkurenčna. Zato so se Srbi sprva optimistično lotili pričakovanja naslednje tekme, 13. novembra doma z Nemčijo, toda zdaj so spet bolj zadržani, saj je omenjenega selektorja doletela kazen zaradi dveh rumenih kartonov.

Predvsem ta drugi v Eindhovnu pa mu ni šel v račun. »Po enem od tekmečevih štartov nad našim novincem Stefanom Gudeljem sem zavpil igralcem, naj ne popustijo ter naj si nazaj priborijo žogo. Sodnik pa je to napak razumel, misleč, da vpijem nanj in mi zato pokazal karton,« je obrazložil Paunović.